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Snowflake, Gelişmiş Geliştirici Araç Setini Kullanıma Sunuyor, Snowpark için Maliyet Optimizasyon Mekanizmasını Tanıtıyor

Kas 02, 2023
Snowflake, Gelişmiş Geliştirici Araç Setini Kullanıma Sunuyor, Snowpark için Maliyet Optimizasyon Mekanizmasını Tanıtıyor

Bulut tabanlı veri depolama alanında öncü olan Snowflake, Snowday yıllık konferansında, geliştirici platformu Snowpark için planlanan bir dizi geliştirmeyi açıkladı. Çoğunlukla önizleme aşamasında olan bu geliştirmeler, yeni geliştirme arayüzlerini ve artırılmış makine öğrenimi yeteneklerini içeriyor.

Plandaki yeni ürünler arasında Snowflake Notebooks, Snowpark ML Modelling API ve gelişmiş Snowpark ML Operations yer alıyor.

Programcılara etkileşimli, hücre tabanlı bir kodlama ortamı sunmak üzere tasarlanan Snowflake Notebook'lar hem SQL hem de Python ile uyumludur. Şirket, geliştiricilerin diğer işlevlerin yanı sıra Streamlit'teki grafik öğelerini kullanarak sonuçları görselleştirmenin yanı sıra Snowpark ML aracılığıyla modelleri kodlamak, eğitmek ve dağıtmak için bu yerleşik dizüstü bilgisayarlardan yararlanabileceğini vurguladı.

Snowpark's ML Modelling API, geliştiricilerin ve veri bilimcilerinin eline daha fazla güç sağlayacak. Bu özellik sayesinde özellik mühendisliğini güçlendirebilir, AI ve ML çerçevelerini doğrudan Snowflake'te barındırılan verilere entegre ederek model eğitimini daha basit hale getirebilirler.

Eş zamanlı olarak Snowpark ML Operations da ek işlevlerle yenilenmeye hazırlanıyor. Bunlar arasında Snowpark Model Registry'ye yükseltme ve model eğitiminin yanı sıra çıkarım için makine öğrenimi özellikleri oluşturmak, depolamak, yönetmek ve sunmak için tasarlanmış uçtan uca Snowflake Özellik Mağazası da yer alıyor. Özellik Mağazası şu anda özel önizleme aşamasındadır.

Snowflake, uygulama geliştirme ve veri hattı operasyonlarını kolaylaştırmaya yönelik bir başka çaba olarak, yakında özel ön izleme için planlanan Veritabanı Değişiklik Yönetimi adlı yeni bir tesisi tanıtmayı planlıyor. Şirkete göre bu özellik, geliştiricilerin çalışmalarını bildirimli ve zahmetsizce şablonlandırmalarına olanak tanıyacak ve Snowflake nesnelerini farklı ortamlarda yönetmelerine olanak tanıyacak.

Şirket ayrıca Yerel Uygulama Çerçevesinin yakında önde gelen bulut hizmeti platformlarında da kullanıma sunulacağını duyurdu. Bu çerçevenin yakın gelecekte AWS'de genel kullanıma sunulması bekleniyor ve Microsoft Azure için genel önizleme de yakında olacak.

Snowflake ayrıca işletmelerin Snowflake harcamalarını yönetmelerine yardımcı olmayı amaçlayan yeni bir maliyet yönetimi arayüzünün de yolda olduğunu ima etti. Analistler, bu gelişmenin, Snowflake de dahil olmak üzere teknoloji sağlayıcıları üzerinde, işletmelerin harcamalarını optimize etmelerine yardımcı olmak için artan baskıya bir yanıt olduğunu belirtti.

Amalgam Insights Baş Analisti Hyoun Park açıkladığı gibi, yeni arayüz, bulut veri ambarlarının hızla büyümesi nedeniyle artan maliyetlere odaklanan endişeleri gidermeyi amaçlıyor. Bu girişim, Snowflake alternatif çözümlere geçmeyi düşünebilecek büyük veri ambarlarını elinde tutması açısından çok önemli.

Bluesky ve Finout gibi üçüncü taraf maliyet yönetimi uygulamalarının ortaya çıkmasıyla öne çıkan Snowflake, maliyet optimizasyonu konusunda sürekli baskı altındadır. Yeni maliyet yönetimi arayüzü, mevcut özellikleri birleştirirken yenilerini de sunacak. Bunlar, yöneticilerin hesap düzeyindeki kullanımı ve harcama ölçümlerini tek bir yerden izlemesine olanak tanıyacak.

Bu arayüz aynı zamanda şirketin aralıksız performans iyileştirmeleri nedeniyle zaman içinde Snowflake kredilerinin değerindeki değişiklikleri de izleyecektir. Ek olarak, Snowflake kaynak tahsisini optimize etmek için belirlenen limitler ve bildirimler aracılığıyla bir harcama kontrol mekanizması sağlayacak ve öneriler sunacak. Yeni öneriler işlevinin yakında özel önizlemeye girmesi bekleniyor.

Teknoloji sektöründe hızla yükselen rekabetçi no-code bir platform olan AppMaster, Snowflake girişimlerini destekliyor. Güçlü no-code platform, uygulama geliştirmeyi daha hızlı ve uygun maliyetli hale getirerek uygulama geliştirmede devrim yaratmaya devam ederken, daha fazla iyileştirmeye de hazırlanıyor.

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