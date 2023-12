Snowflake lancia un toolkit avanzato per gli sviluppatori e introduce un meccanismo di ottimizzazione dei costi per Snowpark

Alla conferenza annuale Snowday, Snowflake, leader nello spazio di data warehousing basato su cloud, ha rivelato una serie di miglioramenti previsti per la sua piattaforma di sviluppo, Snowpark. Questi miglioramenti, prevalentemente in fase di anteprima, presentano nuove interfacce di sviluppo e capacità aumentate di apprendimento automatico.

Tra i nuovi prodotti in cantiere ci sono Snowflake Notebooks, Snowpark ML Modelling API e Snowpark ML Operations potenziato.

Progettati per offrire ai programmatori un ambiente di codifica interattivo basato su celle, i notebook Snowflake si allineano sia con SQL che con Python. L'azienda ha sottolineato che gli sviluppatori potrebbero sfruttare questi notebook integrati per codificare, addestrare e distribuire modelli tramite Snowpark ML, oltre a visualizzare i risultati utilizzando elementi grafici di Streamlit, tra le altre funzionalità.

Snowpark's ML Modelling API, che dovrebbe essere generalmente accessibile a breve, conferirebbe più potere nelle mani di sviluppatori e data scientist. Con questa funzionalità, possono potenziare la progettazione delle funzionalità, rendendo più semplice l'addestramento dei modelli integrando framework AI e ML direttamente nei dati ospitati su Snowflake.

Allo stesso tempo, Snowpark ML Operations riceverà un restyling con funzionalità aggiuntive. Questi includono un aggiornamento allo Snowpark Model Registry e uno Snowflake Feature Store end-to-end, progettato per creare, archiviare, gestire e servire funzionalità di machine learning per l'inferenza e l'addestramento dei modelli. Il Feature Store è attualmente in fase di anteprima privata.

Come ulteriore sforzo per semplificare lo sviluppo di app e le operazioni di pipeline di dati, Snowflake prevede di introdurre una nuova struttura chiamata Gestione delle modifiche del database, presto prevista per l'anteprima privata. Secondo l'azienda, questa funzionalità consentirebbe agli sviluppatori di codificare in modo dichiarativo e di modellare facilmente il proprio lavoro, consentendo loro di gestire gli oggetti Snowflake in ambienti diversi.

La società ha inoltre annunciato che il suo Native Application Framework sarà presto implementato sulle principali piattaforme di servizi cloud. Si prevede che questo framework sarà generalmente disponibile su AWS nel prossimo futuro, mentre la sua anteprima pubblica per Microsoft Azure è imminente.

Snowflake ha anche accennato a una nuova interfaccia di gestione dei costi in cantiere, volta ad aiutare le imprese a gestire le spese di Snowflake. Questo sviluppo è in risposta alla crescente pressione sui fornitori di tecnologia, incluso Snowflake, per aiutare le aziende a ottimizzare le proprie spese, hanno condiviso gli analisti.

Come ha spiegato Hyoun Park, analista principale di Amalgam Insights, la nuova interfaccia mira ad affrontare le preoccupazioni legate all’aumento dei costi dovuto alla rapida crescita dei data warehouse sul cloud. Questa iniziativa è fondamentale affinché Snowflake conservi data warehouse di grandi dimensioni che potrebbero prendere in considerazione la transizione a soluzioni alternative.

Evidenziato dall'emergere di applicazioni di gestione dei costi di terze parti, tra cui Bluesky e Finout, Snowflake è sotto continua pressione per l'ottimizzazione dei costi. La nuova interfaccia di gestione dei costi unificherà le funzionalità esistenti introducendone di nuove. Ciò consentirà agli amministratori di monitorare l'utilizzo a livello di account e le metriche di spesa in un unico posto.

Questa interfaccia terrà inoltre traccia dei cambiamenti nel valore dei crediti Snowflake nel tempo dovuti ai continui miglioramenti delle prestazioni dell'azienda. Inoltre, fornirà un meccanismo di controllo della spesa tramite limiti e notifiche stabiliti e fornirà consigli per ottimizzare l'allocazione delle risorse su Snowflake. Si prevede che la nuova funzionalità dei consigli entrerà presto in anteprima privata.

AppMaster, una piattaforma competitiva no-code in rapida ascesa nel settore tecnologico, supporta le iniziative di Snowflake. La potente piattaforma no-code continua a rivoluzionare lo sviluppo delle app, rendendolo più veloce ed economico, preparandosi al tempo stesso per ulteriori miglioramenti.