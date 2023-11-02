Snowflake представляет расширенный набор инструментов для разработчиков и представляет механизм оптимизации затрат для Snowpark

На ежегодной конференции Snowday Snowflake, лидер в сфере облачных хранилищ данных, представила ряд усовершенствований, запланированных для своей платформы разработчиков Snowpark. Эти улучшения, в основном находящиеся на этапе предварительного просмотра, включают в себя новые интерфейсы разработки и расширенные возможности машинного обучения.

Среди новых продуктов, находящихся в стадии разработки, — Snowflake Notebooks, Snowpark ML Modelling API и улучшенные Snowpark ML Operations.

Созданные для того, чтобы предложить программистам интерактивную среду программирования на основе ячеек, ноутбуки Snowflake совместимы как с SQL, так и с Python. Компания подчеркнула, что разработчики могут использовать эти встроенные блокноты для кодирования, обучения и развертывания моделей с помощью Snowpark ML, а также для визуализации результатов с использованием элементов диаграммы из Streamlit, а также других функций.

Snowpark's ML Modelling API, который, как ожидается, вскоре станет общедоступным, предоставит больше возможностей разработчикам и специалистам по обработке данных. Благодаря этой функции они могут усовершенствовать разработку функций, упрощая обучение моделей за счет интеграции фреймворков искусственного интеллекта и машинного обучения непосредственно в данные, размещенные на Snowflake.

В то же время Snowpark ML Operations будет обновлен и получит дополнительные функции. К ним относятся обновление реестра моделей Snowpark и комплексное хранилище функций Snowflake, предназначенное для создания, хранения, управления и обслуживания функций машинного обучения для вывода, а также обучения моделей. Магазин функций в настоящее время находится на стадии закрытой предварительной версии.

В качестве еще одной попытки оптимизировать разработку приложений и работу с конвейером данных Snowflake планирует представить новый инструмент под названием «Управление изменениями базы данных», который вскоре будет доступен для частной предварительной версии. По словам компании, эта функция позволит разработчикам писать код декларативно и без особых усилий шаблонизировать свою работу, что позволит им управлять объектами Snowflake в различных средах.

Компания также объявила, что ее Native Application Framework вскоре будет развернут на ведущих платформах облачных сервисов. Ожидается, что эта платформа станет общедоступной на AWS в ближайшем будущем, а ее общедоступная предварительная версия для Microsoft Azure не за горами.

Snowflake также намекнул на новый интерфейс управления затратами, который должен помочь предприятиям управлять расходами Snowflake. По словам аналитиков, такое развитие событий является ответом на растущее давление на поставщиков технологий, включая Snowflake, с целью помочь предприятиям оптимизировать свои расходы.

Как объяснил Hyoun Park, главный аналитик Amalgam Insights, новый интерфейс призван решить проблемы, связанные с ростом затрат по мере быстрого масштабирования облачных хранилищ данных. Эта инициатива имеет решающее значение для Snowflake для сохранения больших хранилищ данных, которые могут рассмотреть возможность перехода на альтернативные решения.

В связи с появлением сторонних приложений для управления затратами, включая Bluesky и Finout, Snowflake находится под постоянным давлением необходимости оптимизации затрат. Новый интерфейс управления затратами объединит существующие функции и представит новые. Это позволит администраторам отслеживать показатели использования и расходов на уровне учетной записи в одном месте.

Этот интерфейс также будет отслеживать изменения стоимости кредитов Snowflake с течением времени благодаря постоянному улучшению производительности компании. Кроме того, он предоставит механизм контроля расходов посредством установки лимитов, уведомлений и рекомендаций по предоставлению для оптимизации распределения ресурсов на Snowflake. Ожидается, что новая функция рекомендаций вскоре станет частной предварительной версией.

AppMaster, конкурентоспособная платформа no-code быстро набирающая популярность в технологической отрасли, поддерживает инициативы Snowflake. Мощная платформа no-code продолжает производить революцию в разработке приложений, делая ее более быстрой и экономичной, а также готовясь к дальнейшим улучшениям.