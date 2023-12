Snowflake introduceert verbeterde ontwikkelaarstoolkit en introduceert kostenoptimalisatiemechanisme voor Snowpark

Tijdens de jaarlijkse Snowday-conferentie onthulde Snowflake, een koploper op het gebied van cloudgebaseerde datawarehousing, een reeks verbeteringen voor zijn ontwikkelaarsplatform Snowpark. Deze verbeteringen, voornamelijk in een preview-fase, omvatten nieuwe ontwikkelingsinterfaces en verbeterde machine learning-mogelijkheden.

Tot de nieuwe producten in de pijplijn behoren Snowflake Notebooks, Snowpark ML Modelling API en verbeterde Snowpark ML Operations.

De Snowflake Notebooks zijn ontworpen om programmeurs een interactieve, celgebaseerde codeeromgeving te bieden en zijn afgestemd op zowel SQL als Python. Het bedrijf benadrukte dat ontwikkelaars deze ingebouwde notebooks zouden kunnen gebruiken om modellen te coderen, trainen en implementeren via Snowpark ML, samen met het visualiseren van resultaten met behulp van onder meer grafiekelementen van Streamlit.

Snowpark's ML Modelling API, die naar verwachting binnenkort algemeen toegankelijk zal zijn, zou ontwikkelaars en datawetenschappers meer macht geven. Met deze functie kunnen ze hun feature-engineering een boost geven, waardoor modeltraining eenvoudiger wordt door AI- en ML-frameworks rechtstreeks te integreren in de gegevens die op Snowflake worden gehost.

Tegelijkertijd krijgt Snowpark ML Operations een facelift met extra functionaliteiten. Deze omvatten een upgrade naar het Snowpark Model Registry en een end-to-end Snowflake Feature Store, ontworpen om machine learning-functies voor gevolgtrekking en modeltraining te creëren, op te slaan, te beheren en te bedienen. De Feature Store ondergaat momenteel een privé-preview.

Als een nieuwe poging om app-ontwikkeling en datapijplijnactiviteiten te stroomlijnen, is Snowflake van plan een nieuwe faciliteit te introduceren genaamd Database Change Management, die binnenkort in privé-preview zal verschijnen. Volgens het bedrijf zou deze functie ontwikkelaars in staat stellen om declaratief en moeiteloos hun werk te coderen, waardoor ze Snowflake-objecten in verschillende omgevingen kunnen beheren.

Het bedrijf heeft bovendien aangekondigd dat het Native Application Framework binnenkort zal worden uitgerold op toonaangevende cloudserviceplatforms. Dit raamwerk zal naar verwachting in de nabije toekomst algemeen beschikbaar zijn op AWS, terwijl de publieke preview voor Microsoft Azure op handen is.

Snowflake hintte ook op een nieuwe interface voor kostenbeheer die in de pijplijn zit, bedoeld om bedrijven te helpen de uitgaven van Snowflake te beheren. Deze ontwikkeling is een reactie op de toenemende druk op technologieleveranciers, waaronder Snowflake, om bedrijven te helpen hun uitgaven te optimaliseren, zo delen analisten.

Zoals Hyoun Park, hoofdanalist bij Amalgam Insights, uitlegde, is de nieuwe interface bedoeld om de zorgen rond stijgende kosten weg te nemen naarmate clouddatawarehouses snel opschalen. Dit initiatief is van cruciaal belang voor Snowflake om grote datawarehouses te behouden die zouden kunnen overwegen om over te stappen op alternatieve oplossingen.

Onder de aandacht gebracht door de opkomst van kostenbeheerapplicaties van derden, waaronder Bluesky en Finout, staat Snowflake voortdurend onder druk om de kosten te optimaliseren. De nieuwe kostenbeheerinterface zal bestaande functies verenigen en nieuwe introduceren. Hiermee kunnen beheerders het gebruik en de uitgavenstatistieken op accountniveau op één plek volgen.

Deze interface zal ook veranderingen in de waarde van Snowflake credits in de loop van de tijd volgen als gevolg van de meedogenloze prestatieverbeteringen van het bedrijf. Bovendien zal het een mechanisme voor uitgavencontrole bieden via vaste limieten en meldingen en aanbevelingen doen om de toewijzing van middelen op Snowflake te optimaliseren. De nieuwe aanbevelingsfunctionaliteit zal naar verwachting binnenkort een privépreview krijgen.

