Snowflake推出增强型开发者工具包，为Snowpark引入成本优化机制

在 Snowday 年会上，基于云的数据仓库领域的领跑者Snowflake公布了为其开发者平台Snowpark设计的一系列增强功能。这些增强功能主要处于预览阶段，具有新颖的开发界面和增强的机器学习功能。

正在开发中的新产品包括Snowflake Notebooks 、 Snowpark ML Modelling API和增强的Snowpark ML Operations 。

Snowflake Notebooks 旨在为程序员提供一个交互式的、基于单元格的编码环境，与 SQL 和 Python 保持一致。该公司强调，开发人员可以利用这些内置笔记本通过 Snowpark ML 进行编码、训练和部署模型，并使用 Streamlit 的图表元素以及其他功能来可视化结果。

Snowpark's ML Modelling API预计很快就会全面开放，将为开发人员和数据科学家注入更多的力量。借助此功能，他们可以增强其特征工程，通过将 AI 和 ML 框架直接集成到 Snowflake 上托管的数据中，使模型训练变得更加简单。

同时， Snowpark ML Operations将进行改版并增加更多功能。其中包括升级 Snowpark 模型注册表和端到端雪花特征存储，旨在创建、存储、管理和服务用于推理和模型训练的机器学习特征。功能商店目前正在进行私人预览。

作为简化应用程序开发和数据管道操作的另一项努力，Snowflake 计划推出一种名为“数据库变更管理”的新工具，很快将推出私人预览版。据该公司称，此功能将允许开发人员以声明方式编码并轻松模板化他们的工作，使他们能够跨不同环境管理 Snowflake 对象。

该公司还宣布其本机应用程序框架将很快在领先的云服务平台上推出。该框架预计将在不久的将来在 AWS 上普遍可用，而其针对 Microsoft Azure 的公开预览版也即将推出。

Snowflake还暗示正在开发一个新的成本管理界面，旨在帮助企业管理Snowflake的支出。分析师表示，这一发展是为了应对包括 Snowflake 在内的技术提供商面临的越来越大的压力，帮助企业优化支出。

正如 Amalgam Insights 首席分析师Hyoun Park所解释的那样，新界面旨在解决随着云数据仓库快速扩展而导致成本飙升的问题。这一举措对于Snowflake保留可能考虑过渡到替代解决方案的大型数据仓库至关重要。

随着 Bluesky 和 ​​Finout 等第三方成本管理应用程序的出现， Snowflake面临着持续的成本优化压力。新的成本管理界面将统一现有功能，同时引入新功能。这些将使管理员能够在一个地方监控帐户级别的使用情况和支出指标。

由于公司不断的性能改进，该界面还将跟踪Snowflake积分价值随时间的变化。此外，它将通过设定限制和通知提供支出控制机制，并提供优化Snowflake资源分配的建议。新的推荐功能预计很快就会进入私人预览版。

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