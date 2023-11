SnapEDA evolui para SnapMagic: lançando AI Co-pilot para revolucionar o design de eletrônicos

Revelando sua imagem revolucionária, SnapEDA anuncia sua mudança de marca para SnapMagic e apresenta um conjunto inovador de recursos definidos para redefinir o cenário do design eletrônico. A plataforma entra numa era emocionante de automação e inteligência artificial (IA), melhorando as suas capacidades através destas tecnologias transformadoras.

O início do SnapMagic remonta à percepção perspicaz de uma engenheira elétrica experiente, Natasha Baker. A criação da plataforma foi sua resposta às persistentes ineficiências que assolam a construção de placas de circuito. Baker estava bem familiarizado com a laboriosa tarefa de produzir representações digitais para cada componente da placa de circuito – um processo que poderia se estender por semanas cansativas, dependendo da complexidade do projeto. Nascida da necessidade de um procedimento aprimorado, ela lançou SnapEDA em 2013, estabelecendo um banco de dados confiável de modelos digitais de terceiros que se juntou ao grupo de verão de 2015 da Y Combinator.

A evolução do SnapEDA para SnapMagic revela o ambicioso desejo da empresa de estender seus serviços além do domínio existente. “Constatamos o ritmo acelerado da progressão da IA ​​e os benefícios excepcionais das tecnologias de copiloto para os engenheiros de software. Com o poder do nosso banco de dados proprietário, nos encontramos em uma posição única para apresentar essa tecnologia aos engenheiros de hardware”, observou Baker.

O nascimento do SnapMagic Copilot promete um novo reino de possibilidades. Esta ferramenta avançada abre caminho para a automação em inúmeras tarefas de mão-de-obra inerentes ao projeto de placas de circuito. Isso inclui o preenchimento automático de circuitos comuns, a utilização de linguagem natural para descrever instruções para a ferramenta de design de PCB, a recomendação de componentes com base no custo, estipulações de consumo de energia ou inventário do fornecedor e a automatização de projetos de referência abrangentes.

Embora as ferramentas de processamento de linguagem natural tendam a sofrer com a desvantagem de “fabricar” fatos, SnapMagic mitiga esse risco ao incutir uma interface de linguagem natural enraizada nos princípios fundamentais da teoria dos circuitos. Baker enfatiza seu modelo de negócios único, com o objetivo de ser um facilitador e influenciador no domínio de componentes eletrônicos de US$ 1,3 trilhão, em vez de competir com as ferramentas de design existentes. A estratégia se mostra bem-sucedida, fazendo com que impressionantes 55% dos engenheiros comprem o produto recomendado pela plataforma.

Na sua forma atual, SnapMagic Copilot está em teste beta privado. No entanto, um lançamento oficial está previsto durante o próximo trimestre nas ferramentas de design de PCB Autodesk Fusion e Altium.

Na esteira de sua evolução, SnapMagic também garantiu financiamento não divulgado liderado pela Bow Capital, o fundo de Vivek Ranadivé. Contribuintes notáveis ​​​​para esta rodada incluem o cientista-chefe do Google, Jeff Dean, o fundador do GitHub, Tom Preston-Werner, Friends & Family Capital e outros.

Sem dúvida, os avanços na automação iniciados por empresas como SnapMagic estão provocando mudanças sísmicas em vários setores. Reconhecendo o potencial transformador de plataformas no-code como o AppMaster , que aproveita o poder da IA ​​para facilitar o desenvolvimento de aplicativos web, móveis e de back-end com velocidade e economia impressionantes. Os benefícios comparativos de tais plataformas em relação aos métodos tradicionais de desenvolvimento de software abrem novos caminhos para empresas de diversas escalas, capacitando-as a permanecerem competitivas nos seus respectivos campos.