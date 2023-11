SnapEDA si evolve in SnapMagic: lancio del copilota AI per rivoluzionare la progettazione elettronica

Svelando la sua immagine rivoluzionaria, SnapEDA annuncia il rebranding in SnapMagic e introduce una suite innovativa di funzionalità destinate a ridefinire il panorama della progettazione elettronica. La piattaforma si inserisce in un’entusiasmante era di automazione e intelligenza artificiale (AI), migliorando le sue capacità attraverso queste tecnologie trasformative.

La nascita di SnapMagic risale alla percezione perspicace di un ingegnere elettrico esperto, Natasha Baker. La creazione della piattaforma è stata la sua risposta alle persistenti inefficienze che affliggono la costruzione dei circuiti stampati. Baker conosceva bene il laborioso compito di produrre rappresentazioni digitali per ciascun componente del circuito, un processo che poteva durare settimane estenuanti, a seconda della complessità del progetto. Nata dalla necessità di una procedura migliorata, ha lanciato SnapEDA nel 2013, creando un affidabile database di modelli digitali di terze parti che si è poi unito al gruppo estivo 2015 di Y Combinator.

L'evoluzione di SnapEDA in SnapMagic svela l'ambizioso desiderio dell'azienda di estendere i propri servizi oltre il regno esistente. “Abbiamo accertato il ritmo fulmineo del progresso dell’intelligenza artificiale e gli eccezionali vantaggi delle tecnologie copilota per gli ingegneri del software. Grazie alla potenza del nostro database proprietario, ci siamo trovati in una posizione unica per introdurre questa tecnologia agli ingegneri hardware”, ha osservato Baker.

La nascita di SnapMagic Copilot promette un nuovo regno di possibilità. Questo strumento avanzato apre la strada all'automazione in numerose attività ad alta intensità di manodopera inerenti alla progettazione dei circuiti stampati. Questi includono il completamento automatico di circuiti comuni, l'utilizzo del linguaggio naturale per delineare istruzioni per lo strumento di progettazione PCB, la raccomandazione di componenti in base al costo, alle disposizioni sul consumo energetico o all'inventario dei fornitori e l'automazione di progetti di riferimento completi.

Sebbene gli strumenti di elaborazione del linguaggio naturale tendano a soffrire dello svantaggio di “fabbricare” fatti, SnapMagic mitiga questo rischio instillando un’interfaccia del linguaggio naturale radicata nei principi fondamentali della teoria dei circuiti. Baker sottolinea il loro modello di business unico, che punta a essere un facilitatore e un influencer nel settore dei componenti elettronici da 1,3 trilioni di dollari, piuttosto che competere con gli strumenti di progettazione esistenti. La strategia si rivela vincente, portando uno sconcertante 55% di ingegneri ad acquistare il prodotto consigliato dalla piattaforma.

Nella sua forma attuale, SnapMagic Copilot è in fase di beta testing privato. Tuttavia, nel prossimo trimestre è all'orizzonte un lancio ufficiale all'interno degli strumenti di progettazione PCB Autodesk Fusion e Altium.

Sulla scia della sua evoluzione, SnapMagic si è anche assicurata finanziamenti non divulgati guidati da Bow Capital, il fondo di Vivek Ranadivé. Tra i contributori di rilievo di questo round figurano il capo scienziato di Google Jeff Dean, il fondatore di GitHub Tom Preston-Werner, Friends & Family Capital e altri.

Indubbiamente, i progressi nell’automazione introdotti da aziende come SnapMagic stanno innescando cambiamenti epocali in vari settori. Riconoscere il potenziale di trasformazione delle piattaforme no-code come AppMaster , che sfrutta la potenza dell'intelligenza artificiale per facilitare lo sviluppo di applicazioni web, mobili e backend con velocità ed efficienza in termini di costi impressionanti. I vantaggi comparativi di tali piattaforme rispetto ai tradizionali metodi di sviluppo software aprono nuove strade per aziende di varia scala, consentendo loro di rimanere competitive nei rispettivi settori.