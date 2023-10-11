SnapEDA 演变为 SnapMagic：推出 AI 副驾驶彻底改变电子设计

SnapEDA 揭开了其革命性的形象，宣布将其品牌更名为SnapMagic ，并推出一套创新功能，以重新定义电子设计的格局。该平台进入了激动人心的自动化和人工智能 (AI) 时代，通过这些变革性技术增强了其功能。

SnapMagic的创立可以追溯到经验丰富的电气工程师 Natasha Baker 的深刻见解。该平台的创建是她对困扰电路板制造的长期低效问题的回应。贝克非常熟悉为电路板上的每个组件生成数字表示的艰巨任务——根据设计的复杂程度，这个过程可能会持续数周的时间。出于改进程序的需要，她于 2013 年推出了SnapEDA ，建立了一个可靠的第三方数字模型数据库，该数据库后来加入了 Y Combinator 的 2015 年夏季队列。

SnapEDA演变为SnapMagic揭示了该公司将其服务扩展到现有领域之外的雄心勃勃的愿望。 “我们已经确定了人工智能发展的闪电般的速度以及副驾驶技术给软件工程师带来的特殊好处。凭借我们专有数据库的强大功能，我们发现自己处于独特的地位，可以向硬件工程师介绍这项技术。”Baker 说道。

SnapMagic Copilot的诞生预示着新的可能性领域。这种先进的工具为电路板设计固有的众多劳动密集型任务的自动化铺平了道路。其中包括自动完成通用电路、利用自然语言概述 PCB 设计工具的说明、根据成本、功耗规定或供应商库存推荐组件，以及自动化综合参考设计。

尽管自然语言处理工具往往存在“捏造”事实的缺点，但SnapMagic通过灌输植根于基本电路理论原理的自然语言界面来减轻这种风险。 Baker 强调了他们独特的商业模式，旨在成为价值 1.3 万亿美元的电子元件领域的推动者和影响者，而不是与现有的设计工具竞争。该策略被证明是成功的，令人震惊的是，55% 的工程师购买了该平台推荐的产品。

目前， SnapMagic Copilot正在进行私人 Beta 测试。不过，PCB 设计工具 Autodesk Fusion 和 Altium 即将在下个季度正式推出。

在其发展过程中， SnapMagic还获得了由 Vivek Ranadivé 的基金 Bow Capital 牵头的未公开资金。此轮的著名贡献者包括 Google 首席科学家 Jeff Dean、GitHub 创始人 Tom Preston-Werner、Friends & Family Capital 等。

毫无疑问， SnapMagic等公司开创的自动化进步正在引发各个行业的巨大变化。认识到AppMaster等no-code平台的变革潜力，该平台利用人工智能的力量，以令人印​​象深刻的速度和成本效益促进网络、移动和后端应用程序开发。此类平台相对于传统软件开发方法的相对优势为不同规模的企业开辟了新的途径，使它们能够在各自领域保持竞争力。