SnapEDA phát triển thành SnapMagic: Ra mắt chương trình thí điểm AI để cách mạng hóa thiết kế điện tử

Ra mắt hình ảnh mang tính cách mạng của mình, SnapEDA công bố đổi thương hiệu thành SnapMagic và giới thiệu một bộ tính năng cải tiến nhằm xác định lại bối cảnh thiết kế điện tử. Nền tảng này khai thác một kỷ nguyên thú vị của tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao khả năng của nó thông qua các công nghệ biến đổi này.

Sự ra đời của SnapMagic bắt nguồn từ nhận thức sâu sắc của một kỹ sư điện dày dạn kinh nghiệm, Natasha Baker. Việc tạo ra nền tảng này là phản ứng của cô trước tình trạng kém hiệu quả kéo dài trong quá trình xây dựng bảng mạch. Baker đã quá quen với công việc nặng nhọc là tạo ra các biểu diễn kỹ thuật số cho từng thành phần trên bảng mạch—một quá trình có thể kéo dài hàng tuần mệt mỏi, tùy thuộc vào độ phức tạp của thiết kế. Xuất phát từ nhu cầu cải tiến quy trình, cô đã ra mắt SnapEDA vào năm 2013, thiết lập cơ sở dữ liệu mô hình kỹ thuật số đáng tin cậy của bên thứ ba và sau đó tham gia nhóm thuần tập mùa hè năm 2015 của Y Combinator.

Sự phát triển của SnapEDA thành SnapMagic cho thấy mong muốn đầy tham vọng của công ty trong việc mở rộng dịch vụ của họ ra ngoài lĩnh vực hiện có. “Chúng tôi đã xác định được tốc độ phát triển nhanh chóng của AI và những lợi ích đặc biệt của công nghệ phi công phụ đối với các kỹ sư phần mềm. Với sức mạnh của cơ sở dữ liệu độc quyền của chúng tôi, chúng tôi thấy mình có vị thế đặc biệt để giới thiệu công nghệ này cho các kỹ sư phần cứng,” Baker nhận xét.

Sự ra đời của SnapMagic Copilot hứa hẹn mang đến nhiều khả năng mới. Công cụ tiên tiến này mở đường cho việc tự động hóa trong nhiều nhiệm vụ đòi hỏi nhiều lao động vốn có trong thiết kế bảng mạch. Chúng bao gồm tự động hoàn thành các mạch thông thường, sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để phác thảo các hướng dẫn cho công cụ thiết kế PCB, đề xuất các thành phần dựa trên chi phí, quy định tiêu thụ điện năng hoặc hàng tồn kho của nhà cung cấp và tự động hóa các thiết kế tham chiếu toàn diện.

Mặc dù các công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên có xu hướng gặp phải nhược điểm của việc “bịa đặt” các sự kiện, SnapMagic giảm thiểu rủi ro này bằng cách áp dụng giao diện ngôn ngữ tự nhiên bắt nguồn từ các nguyên tắc lý thuyết mạch cơ bản. Baker nhấn mạnh mô hình kinh doanh độc đáo của họ, hướng tới trở thành người hỗ trợ và người có ảnh hưởng trong lĩnh vực linh kiện điện tử trị giá 1,3 nghìn tỷ USD, thay vì cạnh tranh với các công cụ thiết kế hiện có. Chiến lược này tỏ ra thành công, dẫn đến con số đáng kinh ngạc là 55% kỹ sư mua sản phẩm được nền tảng này đề xuất.

Ở dạng hiện tại, SnapMagic Copilot đang được thử nghiệm beta riêng tư. Tuy nhiên, một đợt triển khai chính thức sẽ diễn ra trong quý tiếp theo với các công cụ thiết kế PCB Autodesk Fusion và Altium.

Sau quá trình phát triển, SnapMagic cũng đã nhận được nguồn tài trợ không được tiết lộ do Bow Capital, quỹ của Vivek Ranadivé, dẫn đầu. Những người đóng góp đáng chú ý cho vòng này bao gồm Nhà khoa học trưởng Jeff Dean của Google, người sáng lập GitHub Tom Preston-Werner, Friends & Family Capital và những người khác.

Không còn nghi ngờ gì nữa, những tiến bộ tự động hóa do các công ty như SnapMagic đi tiên phong đang gây ra những thay đổi địa chấn trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. Nhận thấy tiềm năng biến đổi của các nền tảng no-code như AppMaster , nền tảng khai thác sức mạnh của AI để hỗ trợ phát triển ứng dụng web, thiết bị di động và phụ trợ với tốc độ ấn tượng và tiết kiệm chi phí. Lợi ích so sánh của các nền tảng như vậy so với các phương pháp phát triển phần mềm truyền thống mở ra con đường mới cho các doanh nghiệp có quy mô khác nhau, giúp họ duy trì tính cạnh tranh trong các lĩnh vực tương ứng.