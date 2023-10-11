يتطور SnapEDA إلى SnapMagic: إطلاق مساعد الذكاء الاصطناعي لإحداث ثورة في تصميم الإلكترونيات

كشفت شركة SnapEDA عن صورتها الثورية، وأعلنت عن تغيير علامتها التجارية إلى SnapMagic وتقدم مجموعة مبتكرة من الميزات المعدة لإعادة تعريف مشهد تصميم الإلكترونيات. تستفيد المنصة من حقبة مثيرة من الأتمتة والذكاء الاصطناعي (AI)، مما يعزز قدراتها من خلال هذه التقنيات التحويلية.

تعود بداية SnapMagic إلى الإدراك الثاقب للمهندس الكهربائي المتمرس، ناتاشا بيكر. كان إنشاء المنصة بمثابة رد فعل على أوجه القصور المستمرة التي يعاني منها بناء لوحات الدوائر. كان بيكر على دراية جيدة بالمهمة الشاقة المتمثلة في إنتاج تمثيلات رقمية لكل مكون على لوحة الدائرة - وهي عملية يمكن أن تمتد إلى أسابيع مرهقة، اعتمادًا على مدى تعقيد التصميم. نشأت من الحاجة إلى إجراء محسّن، أطلقت SnapEDA في عام 2013، حيث أنشأت قاعدة بيانات نموذجية رقمية موثوقة لطرف ثالث والتي انضمت إلى مجموعة Y Combinator الصيفية لعام 2015.

يكشف تطور SnapEDA إلى SnapMagic عن رغبة الشركة الطموحة في توسيع نطاق خدماتها إلى ما هو أبعد من المجال الحالي. "لقد تأكدنا من الوتيرة السريعة لتقدم الذكاء الاصطناعي والفوائد الاستثنائية لتقنيات مساعد الطيار لمهندسي البرمجيات. ومع قوة قاعدة البيانات الخاصة بنا، وجدنا أنفسنا في وضع فريد لتقديم هذه التكنولوجيا لمهندسي الأجهزة،" لاحظ بيكر.

يعد ميلاد SnapMagic Copilot بعالم جديد من الإمكانيات. تمهد هذه الأداة المتقدمة الطريق للأتمتة في العديد من المهام كثيفة العمالة المتأصلة في تصميم لوحات الدوائر. يتضمن ذلك الإكمال التلقائي للدوائر المشتركة، واستخدام اللغة الطبيعية لتوضيح التعليمات الخاصة بأداة تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والتوصية بالمكونات بناءً على التكلفة، وشروط استهلاك الطاقة، أو مخزون الموردين، وأتمتة التصميمات المرجعية الشاملة.

على الرغم من أن أدوات معالجة اللغة الطبيعية تميل إلى المعاناة من عيب "تلفيق" الحقائق، SnapMagic يخفف من هذا الخطر عن طريق غرس واجهة لغة طبيعية متجذرة في مبادئ نظرية الدوائر الأساسية. يؤكد بيكر على نموذج أعمالهم الفريد، الذي يهدف إلى أن يكون ميسرًا ومؤثرًا في مجال مكونات الإلكترونيات الذي تبلغ قيمته 1.3 تريليون دولار، بدلاً من التنافس مع أدوات التصميم الحالية. أثبتت الإستراتيجية نجاحها، مما أدى إلى قيام 55% من المهندسين بشراء المنتج الذي أوصت به المنصة.

في شكله الحالي، يخضع SnapMagic Copilot للاختبار التجريبي الخاص. ومع ذلك، هناك إطلاق رسمي في الأفق خلال الربع القادم ضمن أدوات تصميم ثنائي الفينيل متعدد الكلور Autodesk Fusion وAltium.

في أعقاب تطورها، حصلت SnapMagic أيضًا على تمويل غير معلن بقيادة Bow Capital، صندوق Vivek Ranadivé. من بين المساهمين البارزين في هذه الجولة كبير علماء Google جيف دين، ومؤسس GitHub توم بريستون-ويرنر، وFriends & Family Capital، وآخرين.

مما لا شك فيه أن التقدم في مجال الأتمتة الذي تقوده شركات مثل SnapMagic يؤدي إلى تحولات جذرية في مختلف الصناعات. إدراك الإمكانات التحويلية للمنصات no-code مثل AppMaster ، والتي تسخر قوة الذكاء الاصطناعي لتسهيل تطوير تطبيقات الويب والهاتف المحمول والواجهة الخلفية بسرعة مذهلة وفعالية من حيث التكلفة. إن الفوائد النسبية لهذه المنصات مقارنة بأساليب تطوير البرمجيات التقليدية تفتح آفاقًا جديدة للشركات ذات النطاقات المختلفة، وتمكنها من الحفاظ على قدرتها التنافسية في مجالات تخصصها.