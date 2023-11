SnapEDA przekształca się w SnapMagic: uruchomienie drugiego pilota AI, który zrewolucjonizuje projektowanie elektroniki

Odsłaniając swój rewolucyjny wizerunek, SnapEDA ogłasza zmianę marki na SnapMagic i wprowadza innowacyjny zestaw funkcji, które na nowo zdefiniują krajobraz projektowania elektroniki. Platforma wkracza w ekscytującą erę automatyzacji i sztucznej inteligencji (AI), zwiększając swoje możliwości dzięki tym rewolucyjnym technologiom.

Początki SnapMagic sięgają wnikliwej obserwacji doświadczonej inżynierki elektryki, Natashy Baker. Stworzenie platformy było jej odpowiedzią na utrzymującą się nieefektywność nękającą konstrukcję płytek drukowanych. Baker był dobrze zaznajomiony z pracochłonnym zadaniem tworzenia cyfrowych reprezentacji każdego komponentu na płytce drukowanej – procesem, który mógł rozciągać się na wyczerpujące tygodnie, w zależności od złożoności projektu. Zrodzona z konieczności ulepszenia procedury, uruchomiła SnapEDA w 2013 roku, tworząc wiarygodną bazę danych modeli cyfrowych stron trzecich, która następnie dołączyła do letniej kohorty Y Combinator w 2015 roku.

Ewolucja SnapEDA w SnapMagic ujawnia ambitne pragnienie firmy rozszerzenia swoich usług poza istniejący obszar. „Stwierdziliśmy błyskawiczne tempo rozwoju sztucznej inteligencji i wyjątkowe korzyści, jakie technologie drugiego pilota dają inżynierom oprogramowania. Dzięki możliwościom naszej zastrzeżonej bazy danych znaleźliśmy się w wyjątkowej pozycji, aby przedstawić tę technologię inżynierom sprzętu” – zauważył Baker.

Narodziny SnapMagic Copilot obiecują nową sferę możliwości. To zaawansowane narzędzie toruje drogę do automatyzacji wielu pracochłonnych zadań związanych z projektowaniem płytek drukowanych. Należą do nich automatyczne uzupełnianie typowych obwodów, używanie języka naturalnego do tworzenia instrukcji dla narzędzia do projektowania PCB, rekomendowanie komponentów na podstawie kosztów, wymagań dotyczących zużycia energii lub zapasów dostawców oraz automatyzacja kompleksowych projektów referencyjnych.

Chociaż narzędzia do przetwarzania języka naturalnego mają zazwyczaj wadę polegającą na „fabrykowaniu” faktów, SnapMagic minimalizuje to ryzyko poprzez zaszczepienie interfejsu języka naturalnego opartego na podstawowych zasadach teorii obwodów. Baker podkreśla swój unikalny model biznesowy, starając się być koordynatorem i osobą wpływającą w domenie komponentów elektronicznych o wartości 1,3 biliona dolarów, zamiast konkurować z istniejącymi narzędziami projektowymi. Strategia okazuje się skuteczna, dzięki czemu aż 55% inżynierów kupuje produkt rekomendowany przez platformę.

W obecnej formie SnapMagic Copilot znajduje się w fazie prywatnych testów beta. Jednak w następnym kwartale można spodziewać się oficjalnego wdrożenia narzędzi do projektowania płytek PCB Autodesk Fusion i Altium.

W wyniku swojej ewolucji SnapMagic zabezpieczył również nieujawnione finansowanie prowadzone przez Bow Capital, fundusz Viveka Ranadivé. Do znaczących uczestników tej rundy należą główny naukowiec Google Jeff Dean, założyciel GitHub Tom Preston-Werner, Friends & Family Capital i inni.

