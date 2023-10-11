SnapEDA превращается в SnapMagic: запуск второго пилота с искусственным интеллектом для революции в дизайне электроники

Раскрывая свой революционный имидж, SnapEDA объявляет о ребрендинге в SnapMagic и представляет инновационный набор функций, призванных переопределить ландшафт дизайна электроники. Платформа вступает в захватывающую эпоху автоматизации и искусственного интеллекта (ИИ), расширяя свои возможности с помощью этих преобразующих технологий.

Создание SnapMagic восходит к проницательному восприятию опытного инженера-электрика Наташи Бейкер. Создание платформы стало ее ответом на сохраняющуюся неэффективность производства печатных плат. Бейкер был хорошо знаком с трудоемкой задачей создания цифровых изображений каждого компонента на печатной плате — процессом, который мог растянуться на изнурительные недели, в зависимости от сложности конструкции. Ввиду необходимости усовершенствовать процедуру, она запустила SnapEDA в 2013 году, создав надежную стороннюю базу данных цифровых моделей, которая впоследствии присоединилась к летней когорте Y Combinator 2015 года.

Эволюция SnapEDA в SnapMagic демонстрирует амбициозное желание компании расширить свои услуги за пределы существующей сферы. «Мы убедились в молниеносных темпах развития ИИ и исключительных преимуществах технологий второго пилота для инженеров-программистов. Благодаря возможностям нашей собственной базы данных мы оказались в уникальной позиции, позволяющей представить эту технологию инженерам аппаратного обеспечения», — заметил Бейкер.

Появление SnapMagic Copilot обещает новый мир возможностей. Этот усовершенствованный инструмент открывает путь к автоматизации множества трудоемких задач, связанных с проектированием печатных плат. К ним относятся автоматическое завершение общих схем, использование естественного языка для описания инструкций для инструмента проектирования печатных плат, рекомендации компонентов на основе стоимости, условий энергопотребления или инвентаря поставщика, а также автоматизация комплексных эталонных проектов.

Хотя инструменты обработки естественного языка, как правило, страдают от недостатка «фабрикации» фактов, SnapMagic снижает этот риск, внедряя интерфейс на естественном языке, основанный на фундаментальных принципах теории цепей. Бейкер подчеркивает свою уникальную бизнес-модель, стремящуюся быть посредником и влиятельным лицом в области электронных компонентов стоимостью 1,3 триллиона долларов, а не конкурировать с существующими инструментами проектирования. Стратегия оказывается успешной: ошеломляющие 55% инженеров покупают продукт, рекомендованный платформой.

В своем нынешнем виде SnapMagic Copilot находится на стадии закрытого бета-тестирования. Тем не менее, в следующем квартале ожидается официальное внедрение инструментов проектирования печатных плат Autodesk Fusion и Altium.

В ходе своего развития SnapMagic также получила нераскрытое финансирование во главе с Bow Capital, фондом Вивека Ранадиве. Среди заметных участников этого раунда — главный научный сотрудник Google Джефф Дин, основатель GitHub Том Престон-Вернер, Friends & Family Capital и другие.

Несомненно, достижения в области автоматизации, впервые реализованные такими компаниями, как SnapMagic, вызывают сейсмические сдвиги в различных отраслях. Признание преобразующего потенциала платформ no-code таких как AppMaster , которые используют возможности искусственного интеллекта для облегчения разработки веб-, мобильных и серверных приложений с впечатляющей скоростью и экономической эффективностью. Сравнительные преимущества таких платформ по сравнению с традиционными методами разработки программного обеспечения открывают новые возможности для предприятий различного масштаба, давая им возможность оставаться конкурентоспособными в своих областях.