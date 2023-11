SnapEDA entwickelt sich zu SnapMagic: Einführung eines KI-Copiloten zur Revolutionierung des Elektronikdesigns

Mit der Enthüllung seines revolutionären Images kündigt SnapEDA die Umbenennung in SnapMagic an und führt eine Reihe innovativer Funktionen ein, die die Landschaft des Elektronikdesigns neu definieren werden. Die Plattform greift in eine aufregende Ära der Automatisierung und künstlichen Intelligenz (KI) ein und erweitert ihre Fähigkeiten durch diese transformativen Technologien.

Die Gründung von SnapMagic geht auf die kluge Wahrnehmung einer erfahrenen Elektroingenieurin, Natasha Baker, zurück. Die Schaffung der Plattform war ihre Reaktion auf die anhaltenden Ineffizienzen bei der Herstellung von Leiterplatten. Baker war mit der mühsamen Aufgabe vertraut, digitale Darstellungen für jede Komponente auf der Leiterplatte zu erstellen – ein Prozess, der sich je nach Komplexität des Designs über mehrere Wochen hinziehen konnte. Aus der Notwendigkeit eines verbesserten Verfahrens heraus geboren, startete sie 2013 SnapEDA und etablierte damit eine zuverlässige digitale Modelldatenbank eines Drittanbieters, die später in die Sommerkohorte 2015 von Y Combinator aufgenommen wurde.

Die Weiterentwicklung von SnapEDA zu SnapMagic verdeutlicht den ehrgeizigen Wunsch des Unternehmens, seine Dienstleistungen über den bestehenden Bereich hinaus zu erweitern. „Wir haben das rasante Tempo des KI-Fortschritts und die außergewöhnlichen Vorteile von Copilot-Technologien für Softwareentwickler festgestellt. Mit der Leistungsfähigkeit unserer proprietären Datenbank befanden wir uns in der einzigartigen Position, diese Technologie Hardware-Ingenieuren vorzustellen“, bemerkte Baker.

Die Geburt von SnapMagic Copilot verspricht ein neues Reich an Möglichkeiten. Dieses fortschrittliche Tool ebnet den Weg für die Automatisierung zahlreicher arbeitsintensiver Aufgaben beim Leiterplattendesign. Dazu gehören die automatische Vervollständigung gängiger Schaltkreise, die Verwendung natürlicher Sprache zur Formulierung von Anweisungen für das PCB-Designtool, die Empfehlung von Komponenten auf der Grundlage von Kosten, Stromverbrauchsvorgaben oder Lieferantenbestand sowie die Automatisierung umfassender Referenzdesigns.

Obwohl Werkzeuge zur Verarbeitung natürlicher Sprache oft den Nachteil haben, Fakten zu „erfinden“, mindert SnapMagic dieses Risiko, indem es eine Schnittstelle in natürlicher Sprache einführt, die auf grundlegenden Prinzipien der Schaltungstheorie basiert. Baker betont ihr einzigartiges Geschäftsmodell, das darauf abzielt, ein Vermittler und Influencer im 1,3 Billionen US-Dollar schweren Bereich elektronischer Komponenten zu sein, anstatt mit bestehenden Designtools zu konkurrieren. Die Strategie erweist sich als erfolgreich und führt dazu, dass sage und schreibe 55 % der Ingenieure das von der Plattform empfohlene Produkt kaufen.

In seiner jetzigen Form befindet sich SnapMagic Copilot im privaten Betatest. Für das nächste Quartal ist jedoch eine offizielle Einführung der PCB-Designtools Autodesk Fusion und Altium geplant.

Im Zuge seiner Entwicklung hat sich SnapMagic auch eine nicht genannte Finanzierung unter der Leitung von Bow Capital, dem Fonds von Vivek Ranadivé, gesichert. Zu den bemerkenswerten Mitwirkenden dieser Runde zählen Googles Chefwissenschaftler Jeff Dean, GitHub-Gründer Tom Preston-Werner, Friends & Family Capital und andere.

Zweifellos lösen die von Unternehmen wie SnapMagic vorangetriebenen Automatisierungsfortschritte in verschiedenen Branchen seismische Veränderungen aus. Wir erkennen das transformative Potenzial von no-code Plattformen wie AppMaster , die die Leistungsfähigkeit der KI nutzen, um die Entwicklung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen mit beeindruckender Geschwindigkeit und Kosteneffizienz zu ermöglichen. Die komparativen Vorteile solcher Plattformen gegenüber herkömmlichen Softwareentwicklungsmethoden eröffnen Unternehmen unterschiedlicher Größe neue Möglichkeiten und ermöglichen es ihnen, in ihren jeweiligen Bereichen wettbewerbsfähig zu bleiben.