SnapEDA, SnapMagic'e Evriliyor: Elektronik Tasarımında Devrim Yaratacak Yapay Zeka Yardımcı Pilotunu Başlatıyor

Devrim niteliğindeki imajını ortaya koyan SnapEDA, SnapMagic olarak yeniden markalandığını duyurdu ve elektronik tasarımının manzarasını yeniden tanımlayacak yenilikçi bir özellikler paketi sunuyor. Platform, heyecan verici bir otomasyon ve yapay zeka (AI) çağından yararlanıyor ve bu dönüştürücü teknolojiler aracılığıyla yeteneklerini artırıyor.

SnapMagic başlangıcı, deneyimli bir elektrik mühendisi olan Natasha Baker'ın anlayışlı algısına kadar uzanıyor. Platformun yaratılışı, devre kartlarının yapımında süregelen verimsizliklere verdiği yanıttı. Baker, devre kartı üzerindeki her bir bileşen için dijital temsiller üretme gibi zahmetli bir işe aşinaydı; bu süreç, tasarımın karmaşıklığına bağlı olarak zorlu haftalara kadar uzayabilir. İyileştirilmiş bir prosedüre duyulan ihtiyaçtan doğmuş, 2013 yılında SnapEDA piyasaya sürerek güvenilir bir üçüncü taraf dijital model veri tabanı oluşturmuş ve bu veritabanı daha sonra Y Combinator'ın 2015 yaz grubuna katılmıştır.

SnapEDA SnapMagic evrimi, şirketin hizmetlerini mevcut alanın ötesine genişletme konusundaki iddialı arzusunu ortaya koyuyor. “Yapay zekadaki ilerlemenin ışık hızında ilerlediğini ve yardımcı pilot teknolojilerinin yazılım mühendislerine olağanüstü faydalarını tespit ettik. Tescilli veritabanımızın gücüyle, kendimizi bu teknolojiyi donanım mühendislerine tanıtmak için benzersiz bir konumda bulduk," diye gözlemledi Baker.

SnapMagic Copilot doğuşu yeni bir olasılıklar alanı vaat ediyor. Bu gelişmiş araç, devre kartı tasarımına özgü çok sayıda emek yoğun görevde otomasyonun önünü açıyor. Bunlar arasında ortak devrelerin otomatik olarak tamamlanması, PCB tasarım aracına yönelik talimatların ana hatlarını çizmek için doğal dilin kullanılması, maliyete, güç tüketimi koşullarına veya tedarikçi envanterine göre bileşen önerilerinde bulunulması ve kapsamlı referans tasarımlarının otomatikleştirilmesi yer alır.

Her ne kadar doğal dil işleme araçları gerçekleri "üretme" dezavantajına sahip olsa da SnapMagic, temel devre teorisi ilkelerine dayanan bir doğal dil arayüzü aşılayarak bu riski azaltır. Baker, mevcut tasarım araçlarıyla rekabet etmek yerine, 1,3 trilyon dolarlık elektronik bileşen alanında kolaylaştırıcı ve etkileyici olmayı hedefleyen benzersiz iş modellerini vurguluyor. Strateji başarılı oldu ve mühendislerin %55'inin platform tarafından önerilen ürünü satın almasına yol açtı.

SnapMagic Copilot, mevcut haliyle özel beta testi altındadır. Ancak önümüzdeki çeyrekte PCB tasarım araçları Autodesk Fusion ve Altium'un resmi olarak kullanıma sunulması ufukta görünüyor.

SnapMagic, gelişiminin ardından Vivek Ranadivé'nin fonu Bow Capital tarafından yönetilen açıklanmayan fonları da güvence altına aldı. Bu tura katkıda bulunan önemli kişiler arasında Google'ın Baş Bilim Adamı Jeff Dean, GitHub kurucusu Tom Preston-Werner, Friends & Family Capital ve diğerleri yer alıyor.

Şüphesiz, SnapMagic gibi şirketlerin öncülüğünü yaptığı otomasyon ilerlemeleri, çeşitli sektörlerde sismik değişimlere yol açıyor. Web, mobil ve arka uç uygulama geliştirmeyi etkileyici bir hız ve maliyet verimliliğiyle kolaylaştırmak için yapay zekanın gücünden yararlanan AppMaster gibi no-code platformların dönüştürücü potansiyelinin farkındayız. Bu tür platformların geleneksel yazılım geliştirme yöntemlerine göre karşılaştırmalı faydaları, farklı ölçeklerdeki işletmeler için yeni yollar açarak, kendi alanlarında rekabetçi kalmalarını sağlar.