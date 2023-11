SnapEDA evolueert naar SnapMagic: lancering van AI-co-piloot om het elektronische ontwerp radicaal te veranderen

SnapEDA onthult zijn revolutionaire imago, kondigt de rebranding aan naar SnapMagic en introduceert een innovatieve reeks functies die het landschap van elektronica-ontwerp opnieuw zullen definiëren. Het platform speelt in op een opwindend tijdperk van automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) en vergroot zijn mogelijkheden via deze transformatieve technologieën.

Het ontstaan ​​van SnapMagic gaat terug op de inzichtelijke perceptie van een doorgewinterde elektrotechnisch ingenieur, Natasha Baker. De oprichting van het platform was haar reactie op de aanhoudende inefficiëntie waarmee de constructie van printplaten te kampen had. Baker was goed op de hoogte van de moeizame taak om digitale representaties te produceren voor elk onderdeel op de printplaat – een proces dat afhankelijk van de complexiteit van het ontwerp tot slopende weken kon duren. Geboren uit de noodzaak van een verbeterde procedure, lanceerde ze in 2013 SnapEDA, waarmee ze een betrouwbare digitale modellendatabase van derden oprichtte die zich later bij het zomercohort van Y Combinator in 2015 voegde.

De evolutie van SnapEDA naar SnapMagic onthult de ambitieuze wens van het bedrijf om hun diensten buiten het bestaande domein uit te breiden. “We hebben de bliksemsnelle vooruitgang van AI en de uitzonderlijke voordelen van copiloottechnologieën voor software-ingenieurs vastgesteld. Met de kracht van onze eigen database bevonden we ons in een unieke positie om deze technologie te introduceren bij hardware-ingenieurs”, aldus Baker.

De geboorte van SnapMagic Copilot belooft een nieuw rijk aan mogelijkheden. Deze geavanceerde tool maakt de weg vrij voor automatisering van talloze arbeidsintensieve taken die inherent zijn aan het ontwerpen van printplaten. Deze omvatten het automatisch aanvullen van gemeenschappelijke circuits, het gebruik van natuurlijke taal om instructies voor de PCB-ontwerptool te schetsen, het aanbevelen van componenten op basis van kosten, energieverbruiksbepalingen of leveranciersinventaris, en het automatiseren van uitgebreide referentieontwerpen.

Hoewel hulpmiddelen voor de verwerking van natuurlijke taal vaak lijden onder het nadeel van het “verzinnen” van feiten, verkleint SnapMagic dit risico door een interface voor natuurlijke taal in te voeren die geworteld is in fundamentele principes van de circuittheorie. Baker benadrukt hun unieke bedrijfsmodel, dat erop gericht is een facilitator en beïnvloeder te zijn binnen het domein van elektronicacomponenten ter waarde van $1,3 biljoen, in plaats van te concurreren met bestaande ontwerptools. De strategie blijkt succesvol en leidt ertoe dat maar liefst 55% van de ingenieurs het product koopt dat door het platform wordt aanbevolen.

In zijn huidige vorm wordt SnapMagic Copilot onder privé-bètatests uitgevoerd. Er staat echter een officiële uitrol in het verschiet tijdens het volgende kwartaal binnen de PCB-ontwerptools Autodesk Fusion en Altium.

In de nasleep van zijn evolutie heeft SnapMagic ook geheime financiering veiliggesteld onder leiding van Bow Capital, het fonds van Vivek Ranadivé. Opvallende bijdragers aan deze ronde zijn onder meer Google's hoofdwetenschapper Jeff Dean, GitHub-oprichter Tom Preston-Werner, Friends & Family Capital en anderen.

Ongetwijfeld zorgen de ontwikkelingen op het gebied van de automatisering, ontwikkeld door bedrijven als SnapMagic, voor seismische verschuivingen in verschillende sectoren. Erkenning van het transformatieve potentieel van no-code platforms zoals AppMaster , dat de kracht van AI benut om de ontwikkeling van web-, mobiele en backend-applicaties met indrukwekkende snelheid en kostenefficiëntie te vergemakkelijken. De relatieve voordelen van dergelijke platforms ten opzichte van traditionele softwareontwikkelingsmethoden openen nieuwe wegen voor bedrijven van verschillende schaalgroottes, waardoor ze in staat worden gesteld concurrerend te blijven op hun respectieve terreinen.