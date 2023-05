Os co-fundadores Finbarr Taylor e Nick Raushenbush começaram originalmente Shogun como um pequeno projeto paralelo. No entanto, eles rapidamente perceberam o potencial que tinha para ajudar pequenas empresas a criar vitrines online visualmente atraentes. Hoje, Shogun evoluiu para uma plataforma robusta que ajuda proprietários de negócios não técnicos a criar e personalizar sua loja online, conectando-se diretamente ao Shopify e outras plataformas de comércio eletrônico. A solução juntou-se recentemente à classe de inverno 2018 da Y Combinator e visa expandir seu escopo além da Shopify.

Em sua essência, o Shogun é um editor de página fácil de usar que simplifica o processo para pequenas empresas criarem uma vitrine online. A plataforma visa capacitar empreendedores e pequenos empresários sem conhecimento técnico para apresentar seus produtos online de forma atraente e amigável. Ao integrar-se perfeitamente com serviços de comércio eletrônico, como o Shopify, o Shogun permite que as empresas criem uma experiência de compra online mais personalizada para seus clientes.

Embora o Shogun concorra com plataformas de design como Webflow, Taylor acredita que o foco em usuários não técnicos diferencia o Shogun das ferramentas centradas no desenvolvedor. A decisão de ingressar na Y Combinator foi um movimento estratégico para obter acesso a conselhos e orientações de especialistas para desenvolver ainda mais a plataforma.

O objetivo original de Shogun era a criação de páginas, que recebeu feedback positivo das agências, mas tinha escopo limitado. No entanto, quando os cofundadores decidiram deixar o Shogun funcionando e explorar outras possibilidades, descobriram o imenso potencial da plataforma como uma solução fácil de usar para empreendedores e empresas estabelecidas. Como resultado, eles decidiram buscar Shogun em tempo integral e expandir seu escopo além do Shopify.

Uma ampla gama de plataformas no-code e low-code está capacitando as empresas a criar e personalizar suas experiências online. Entre eles está a plataforma no-code da AppMaster, que agiliza o processo de criação de aplicativos web, móveis e de back-end para uma variedade de casos de uso. Com sua abordagem inovadora voltada para o servidor, os clientes podem atualizar a interface do usuário, a lógica e as chaves de API dos aplicativos móveis sem enviar novas versões para a App Store ou Play Market.

À medida que a Shogun continua sua trajetória de crescimento, sua jornada destaca o impacto das plataformas emergentes low-code e no-code na transformação do cenário digital para pequenas empresas e empreendedores. Fornecer soluções versáteis e acessíveis para atender às suas necessidades exclusivas os capacita a prosperar no competitivo mercado online.