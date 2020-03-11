Соучредители Финбарр Тейлор и Ник Раушенбуш изначально начинали Shogun как небольшой побочный проект. Тем не менее, они быстро осознали, какой потенциал он может помочь малым предприятиям создавать визуально привлекательные витрины интернет-магазинов. Сегодня Shogun превратился в надежную платформу, которая помогает нетехническим владельцам бизнеса создавать и настраивать свой интернет-магазин, подключаясь непосредственно к Shopify и другим платформам электронной коммерции. Решение недавно присоединилось к зимнему классу Y Combinator 2018 и направлено на расширение сферы его применения за пределы Shopify.

По своей сути Shogun — это простой в использовании редактор страниц, который упрощает для малого бизнеса процесс создания интернет-магазина. Платформа призвана дать возможность предпринимателям и владельцам малого бизнеса, не имеющим технических знаний, представить свои продукты в Интернете в привлекательной и удобной для пользователя форме. Благодаря полной интеграции с такими сервисами электронной коммерции, как Shopify, Shogun позволяет компаниям создавать более персонализированные онлайн-покупки для своих клиентов.

Хотя Shogun конкурирует с такими платформами дизайна, как Webflow, Тейлор считает, что акцент на нетехнических пользователях отличает Shogun от инструментов, ориентированных на разработчиков. Решение присоединиться к Y Combinator было стратегическим шагом, чтобы получить доступ к экспертным советам и рекомендациям по дальнейшему развитию платформы.

Первоначальной целью Shogun было создание страницы, которая получила положительные отзывы от агентств, но была ограничена по масштабу. Однако, когда соучредители решили оставить Shogun в рабочем состоянии и изучить другие возможности, они обнаружили огромный потенциал платформы как простого в использовании решения как для предпринимателей, так и для устоявшихся предприятий. В результате с тех пор они решили заниматься Shogun на постоянной основе и расширить сферу его деятельности за пределы Shopify.

Широкий спектр платформ no-code и low-code позволяет компаниям создавать и настраивать свой онлайн-опыт. Среди них — платформа AppMaster no-code , которая упрощает процесс создания веб-приложений, мобильных и серверных приложений для множества вариантов использования. Благодаря инновационному серверному подходу клиенты могут обновлять пользовательский интерфейс мобильных приложений, логику и ключи API, не отправляя новые версии в App Store или Play Market.

По мере того, как Shogun продолжает свой рост, его путь подчеркивает влияние новых платформ low-code и no-code на преобразование цифрового ландшафта для малого бизнеса и предпринимателей. Предоставление универсальных и доступных решений для удовлетворения их уникальных потребностей позволяет им процветать на конкурентном онлайн-рынке.