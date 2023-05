Mede-oprichters Finbarr Taylor en Nick Raushenbush begonnen Shogun oorspronkelijk als een klein zijproject. Ze realiseerden zich echter al snel het potentieel dat het bood om kleine bedrijven te helpen bij het creëren van visueel aantrekkelijke online winkelpuien. Tegenwoordig is Shogun geëvolueerd tot een robuust platform dat eigenaren van niet-technische bedrijven helpt bij het bouwen en aanpassen van hun online winkel, rechtstreeks aansluitend op Shopify en andere e-commerceplatforms. De oplossing is onlangs toegetreden tot de winterklasse van Y Combinator 2018 en heeft tot doel de reikwijdte uit te breiden tot buiten Shopify.

In de kern is Shogun een gebruiksvriendelijke pagina-editor die het proces voor kleine bedrijven vereenvoudigt om een online winkel te bouwen. Het platform heeft tot doel ondernemers en eigenaren van kleine bedrijven zonder technische expertise in staat te stellen hun producten op een aantrekkelijke en gebruiksvriendelijke manier online te presenteren. Door naadloos te integreren met eCommerce-services zoals Shopify, stelt Shogun bedrijven in staat om een meer gepersonaliseerde online winkelervaring voor hun klanten te creëren.

Hoewel Shogun concurreert met ontwerpplatforms zoals Webflow, gelooft Taylor dat de focus op niet-technische gebruikers Shogun onderscheidt van op ontwikkelaars gerichte tools. De beslissing om lid te worden van Y Combinator was een strategische zet om toegang te krijgen tot deskundig advies en begeleiding voor de verdere ontwikkeling van het platform.

Het oorspronkelijke doel van Shogun was het bouwen van pagina's, die positieve feedback kreeg van bureaus, maar een beperkte reikwijdte had. Toen de mede-oprichters echter besloten Shogun te laten draaien en andere mogelijkheden te verkennen, ontdekten ze het enorme potentieel van het platform als een gebruiksvriendelijke oplossing voor zowel ondernemers als gevestigde bedrijven. Als gevolg hiervan hebben ze sindsdien besloten om Shogun fulltime na te streven en de reikwijdte uit te breiden tot buiten Shopify.

Een breed scala aan no-code en low-code platforms stelt bedrijven in staat om hun online ervaringen te creëren en aan te passen. Een daarvan is no-code platform van AppMaster, dat het proces stroomlijnt van het bouwen van web-, mobiele en backend-applicaties voor een reeks gebruiksscenario's. Met zijn innovatieve servergestuurde aanpak kunnen klanten de gebruikersinterface, logica en API-sleutels van mobiele applicaties bijwerken zonder nieuwe versies in te dienen bij de App Store of Play Market.

Terwijl Shogun zijn groeitraject voortzet, benadrukt zijn reis de impact van opkomende low-code en no-code platforms bij het transformeren van het digitale landschap voor kleine bedrijven en ondernemers. Door veelzijdige en toegankelijke oplossingen te bieden om aan hun unieke behoeften te voldoen, kunnen ze gedijen in de competitieve online markt.