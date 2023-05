Les co-fondateurs Finbarr Taylor et Nick Raushenbush ont initialement lancé Shogun en tant que petit projet parallèle. Cependant, ils ont rapidement réalisé le potentiel qu'il offrait pour aider les petites entreprises à créer des vitrines en ligne visuellement attrayantes. Aujourd'hui, Shogun est devenu une plate-forme robuste qui aide les propriétaires d'entreprise non techniques à créer et à personnaliser leur boutique en ligne, en se connectant directement à Shopify et à d'autres plates-formes de commerce électronique. La solution a récemment rejoint la classe d'hiver 2018 de Y Combinator et vise à étendre sa portée au-delà de Shopify.

À la base, Shogun est un éditeur de page facile à utiliser qui simplifie le processus pour les petites entreprises de créer une vitrine en ligne. La plateforme vise à permettre aux entrepreneurs et aux propriétaires de petites entreprises sans expertise technique de présenter leurs produits en ligne de manière attrayante et conviviale. En s'intégrant de manière transparente aux services de commerce électronique tels que Shopify, Shogun permet aux entreprises de créer une expérience d'achat en ligne plus personnalisée pour leurs clients.

Bien que Shogun soit en concurrence avec des plates-formes de conception telles que Webflow, Taylor estime que l'accent mis sur les utilisateurs non techniques distingue Shogun des outils centrés sur les développeurs. La décision de rejoindre Y Combinator était une décision stratégique pour avoir accès à des conseils d'experts et à des conseils pour développer davantage la plateforme.

L'objectif initial de Shogun était la création de pages, qui a reçu des commentaires positifs des agences, mais sa portée était limitée. Cependant, lorsque les co-fondateurs ont décidé de laisser Shogun fonctionner et d'explorer d'autres possibilités, ils ont découvert l'immense potentiel de la plateforme en tant que solution facile à utiliser pour les entrepreneurs et les entreprises établies. En conséquence, ils ont depuis décidé de poursuivre Shogun à plein temps et d'étendre sa portée au-delà de Shopify.

Un large éventail de plates-formes no-code et low-code permettent aux entreprises de créer et de personnaliser leurs expériences en ligne. Parmi eux se trouve la plate no-code d'AppMaster, qui rationalise le processus de création d'applications Web, mobiles et backend pour un éventail de cas d'utilisation. Grâce à son approche innovante pilotée par le serveur, les clients peuvent mettre à jour l'interface utilisateur, la logique et les clés API des applications mobiles sans soumettre de nouvelles versions à l' App Store ou Play Market.

Alors que Shogun poursuit sa trajectoire de croissance, son parcours met en évidence l'impact des plateformes low-code et no-code émergentes sur la transformation du paysage numérique pour les petites entreprises et les entrepreneurs. Fournir des solutions polyvalentes et accessibles pour répondre à leurs besoins uniques leur permet de prospérer sur le marché en ligne concurrentiel.