بدأ المؤسسان المشاركان Finbarr Taylor و Nick Raushenbush في الأصل Shogun كمشروع جانبي صغير. ومع ذلك ، فقد أدركوا بسرعة الإمكانات التي توفرها لمساعدة الشركات الصغيرة على إنشاء واجهات متاجر عبر الإنترنت جذابة بصريًا. اليوم ، تطورت Shogun إلى منصة قوية تساعد أصحاب الأعمال غير التقنيين على بناء وتخصيص متجرهم عبر الإنترنت ، والاتصال مباشرة بـ Shopify ومنصات التجارة الإلكترونية الأخرى. انضم الحل مؤخرًا إلى فصل الشتاء 2018 في Y Combinator ويهدف إلى توسيع نطاقه إلى ما بعد Shopify.

في جوهره ، يعد Shogun محرر صفحات سهل الاستخدام يبسط العملية للشركات الصغيرة لبناء واجهة متجر على الإنترنت. تهدف المنصة إلى تمكين رواد الأعمال وأصحاب الأعمال الصغيرة بدون خبرة فنية لتقديم منتجاتهم عبر الإنترنت بطريقة جذابة وسهلة الاستخدام. من خلال الدمج بسلاسة مع خدمات التجارة الإلكترونية مثل Shopify ، يتيح Shogun للشركات إنشاء تجربة تسوق عبر الإنترنت أكثر تخصيصًا لعملائها.

على الرغم من أن Shogun تتنافس مع منصات التصميم مثل Webflow ، إلا أن تايلور يعتقد أن التركيز على المستخدمين غير التقنيين يميز Shogun عن الأدوات التي تركز على المطور. كان قرار الانضمام إلى Y Combinator خطوة إستراتيجية للوصول إلى مشورة الخبراء وإرشادات لتطوير النظام الأساسي بشكل أكبر.

كان هدف Shogun الأصلي هو بناء الصفحات ، والتي تلقت ردود فعل إيجابية من الوكالات ولكنها كانت محدودة النطاق. ومع ذلك ، عندما قرر المؤسسون المشاركون ترك Shogun قيد التشغيل واستكشاف الاحتمالات الأخرى ، اكتشفوا الإمكانات الهائلة للمنصة كحل سهل الاستخدام لرواد الأعمال والشركات القائمة على حد سواء. نتيجة لذلك ، قرروا منذ ذلك الحين متابعة Shogun بدوام كامل وتوسيع نطاقها إلى ما بعد Shopify.

تعمل مجموعة واسعة من الأنظمة الأساسية no-code ومنصات low-code على تمكين الشركات من إنشاء تجاربها عبر الإنترنت وتخصيصها. من بينها منصة AppMaster التي no-code ، والتي تبسط عملية بناء تطبيقات الويب والجوال والخلفية لمجموعة من حالات الاستخدام. من خلال نهجها المبتكر القائم على الخادم ، يمكن للعملاء تحديث مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات لتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Play Market.

بينما تواصل Shogun مسار نموها ، تسلط رحلتها الضوء على تأثير المنصات الناشئة ذات التعليمات low-code no-code في تحويل المشهد الرقمي للشركات الصغيرة ورواد الأعمال. إن توفير حلول متعددة الاستخدامات ويمكن الوصول إليها لتلبية احتياجاتهم الفريدة يمكّنهم من الازدهار في سوق الإنترنت التنافسي.