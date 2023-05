I co-fondatori Finbarr Taylor e Nick Raushenbush hanno originariamente avviato Shogun come un piccolo progetto secondario. Tuttavia, si sono presto resi conto del potenziale che aveva per aiutare le piccole imprese a creare vetrine online visivamente accattivanti. Oggi Shogun si è evoluto in una solida piattaforma che aiuta gli imprenditori non tecnici a creare e personalizzare il proprio negozio online, collegandosi direttamente a Shopify e ad altre piattaforme di e-commerce. La soluzione è recentemente entrata a far parte della classe invernale 2018 di Y Combinator e mira ad espandere il suo ambito oltre Shopify.

Fondamentalmente, Shogun è un editor di pagine facile da usare che semplifica il processo per le piccole imprese di creare una vetrina online. La piattaforma mira a consentire agli imprenditori e ai proprietari di piccole imprese senza competenze tecniche di presentare i propri prodotti online in modo accattivante e di facile utilizzo. Integrandosi perfettamente con i servizi di e-commerce come Shopify, Shogun consente alle aziende di creare un'esperienza di acquisto online più personalizzata per i propri clienti.

Sebbene Shogun sia in concorrenza con piattaforme di progettazione come Webflow, Taylor ritiene che l'attenzione per gli utenti non tecnici distingua Shogun dagli strumenti incentrati sugli sviluppatori. La decisione di entrare a far parte di Y Combinator è stata una mossa strategica per ottenere l'accesso alla consulenza e alla guida di esperti per sviluppare ulteriormente la piattaforma.

L'obiettivo originale di Shogun era la creazione di pagine, che ha ricevuto feedback positivi dalle agenzie ma aveva una portata limitata. Tuttavia, quando i co-fondatori hanno deciso di lasciare Shogun in esecuzione ed esplorare altre possibilità, hanno scoperto l'immenso potenziale della piattaforma come soluzione facile da usare sia per gli imprenditori che per le aziende consolidate. Di conseguenza, da allora hanno deciso di dedicarsi a tempo pieno a Shogun ed espandere il proprio raggio d'azione oltre Shopify.

Un'ampia gamma di piattaforme no-code e low-code consente alle aziende di creare e personalizzare le proprie esperienze online. Tra questi c'è la piattaforma no-code di AppMaster, che semplifica il processo di creazione di applicazioni Web, mobili e back-end per una serie di casi d'uso. Con il suo innovativo approccio basato su server, i clienti possono aggiornare l'interfaccia utente, la logica e le chiavi API delle applicazioni mobili senza inviare nuove versioni all'App App Store o Play Market.

Mentre Shogun continua la sua traiettoria di crescita, il suo viaggio evidenzia l'impatto delle piattaforme emergenti low-code e no-code nella trasformazione del panorama digitale per le piccole imprese e gli imprenditori. Fornire soluzioni versatili e accessibili per soddisfare le loro esigenze uniche consente loro di prosperare nel competitivo mercato online.