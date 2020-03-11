联合创始人 Finbarr Taylor 和 Nick Raushenbush 最初将Shogun作为一个小的副项目启动。然而，他们很快意识到它在帮助小型企业创建具有视觉吸引力的在线店面方面的潜力。如今，Shogun 已经发展成为一个强大的平台，可以帮助非技术企业主构建和定制他们的在线商店，直接接入Shopify和其他电子商务平台。该解决方案最近加入了Y Combinator的 2018 年冬季课程，旨在将其范围扩展到 Shopify 之外。

Shogun 的核心是一个易于使用的页面编辑器，可简化小型企业构建在线店面的过程。该平台旨在帮助没有技术专长的企业家和小企业主以吸引人和用户友好的方式在线展示他们的产品。通过与 Shopify 等电子商务服务无缝集成，Shogun 允许企业为其客户创建更加个性化的在线购物体验。

尽管 Shogun 与Webflow等设计平台竞争，但 Taylor 认为，对非技术用户的关注使 Shogun 有别于以开发人员为中心的工具。加入 Y Combinator 的决定是一项战略举措，旨在获得专家建议和指导以进一步开发该平台。

Shogun 最初的目标是页面构建，它收到了代理机构的积极反馈，但范围有限。然而，当联合创始人决定让 Shogun 继续运营并探索其他可能性时，他们发现了该平台作为企业家和成熟企业等易于使用的解决方案的巨大潜力。因此，他们此后决定全职追求 Shogun，并将其范围扩大到 Shopify 之外。

范围广泛的no-code和low-code平台使企业能够创建和定制他们的在线体验。其中包括 AppMaster 的no-code平台，它简化了为一系列用例构建 Web、移动和后端应用程序的过程。凭借其创新的服务器驱动方法，客户无需向App Store或Play Market提交新版本即可更新移动应用程序的 UI、逻辑和 API 密钥。

随着 Shogun 继续其增长轨迹，它的旅程凸显了新兴的low-code和no-code平台在改变小型企业和企业家的数字环境方面的影响。提供多功能且易于访问的解决方案以满足他们的独特需求，使他们能够在竞争激烈的在线市场中茁壮成长。