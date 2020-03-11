Kurucu ortaklar Finbarr Taylor ve Nick Raushenbush, Shogun başlangıçta küçük bir yan proje olarak başlattılar. Ancak, küçük işletmelerin görsel olarak çekici çevrimiçi vitrinler oluşturmasına yardımcı olma potansiyelini hızla fark ettiler. Günümüzde Shogun, teknik olmayan işletme sahiplerinin doğrudan Shopify ve diğer e-Ticaret platformlarına bağlanarak çevrimiçi mağazalarını oluşturmalarına ve özelleştirmelerine yardımcı olan sağlam bir platforma dönüştü. Çözüm, yakın zamanda Y Combinator 2018 kış sınıfına katıldı ve kapsamını Shopify'ın ötesine taşımayı hedefliyor.

Shogun özünde, küçük işletmelerin çevrimiçi bir vitrin oluşturma sürecini basitleştiren, kullanımı kolay bir sayfa düzenleyicisidir. Platform, teknik uzmanlığa sahip olmayan girişimcileri ve küçük işletme sahiplerini ürünlerini çevrimiçi olarak çekici ve kullanıcı dostu bir şekilde sunma konusunda güçlendirmeyi amaçlıyor. Shopify gibi e-Ticaret hizmetleriyle sorunsuz bir şekilde entegre olan Shogun, işletmelerin müşterileri için daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi alışveriş deneyimi oluşturmasına olanak tanır.

Shogun, Webflow gibi tasarım platformlarıyla rekabet etse de Taylor, teknik olmayan kullanıcılara odaklanmanın Shogun'u geliştirici merkezli araçlardan ayırdığına inanıyor. Y Combinator'a katılma kararı, platformu daha da geliştirmek için uzman tavsiyesi ve rehberliğine erişim kazanmak için stratejik bir hareketti.

Shogun'un orijinal hedefi, ajanslardan olumlu geri bildirimler alan ancak kapsamı sınırlı olan sayfa oluşturmaktı. Ancak, kurucu ortaklar Shogun'u çalışır durumda bırakıp diğer olasılıkları keşfetmeye karar verdiklerinde, platformun hem girişimciler hem de yerleşik işletmeler için kullanımı kolay bir çözüm olarak muazzam potansiyelini keşfettiler. Sonuç olarak, Shogun'u tam zamanlı olarak takip etmeye ve kapsamını Shopify'ın ötesine genişletmeye karar verdiler.

Çok çeşitli no-code ve low-code platformlar, işletmeleri çevrimiçi deneyimlerini oluşturma ve özelleştirme konusunda güçlendiriyor. Bunların arasında, bir dizi kullanım durumu için web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturma sürecini kolaylaştıran AppMaster'ın no-code platformu vardır. Yenilikçi sunucu odaklı yaklaşımıyla müşteriler, App Store veya Play Market yeni sürümler göndermeden mobil uygulamaların kullanıcı arabirimini, mantığını ve API anahtarlarını güncelleyebilir.

Shogun büyüme yörüngesini sürdürürken, yolculuğu küçük işletmeler ve girişimciler için dijital manzarayı dönüştürmede ortaya çıkan low-code ve no-code platformların etkisini vurguluyor. Benzersiz ihtiyaçlarını karşılamak için çok yönlü ve erişilebilir çözümler sunmak, rekabetçi çevrimiçi pazarda başarılı olmalarını sağlar.