Współzałożyciele Finbarr Taylor i Nick Raushenbush pierwotnie założyli Shogun jako mały projekt poboczny. Szybko jednak zdali sobie sprawę z potencjału, jaki posiada, aby pomóc małym firmom w tworzeniu atrakcyjnych wizualnie witryn sklepowych online. Obecnie Shogun przekształcił się w solidną platformę, która pomaga nietechnicznym właścicielom firm budować i dostosowywać ich sklep internetowy, łącząc się bezpośrednio z Shopify i innymi platformami eCommerce. Rozwiązanie niedawno dołączyło do zimowej klasy Y Combinator 2018 i ma na celu rozszerzenie jego zakresu poza Shopify.

W swej istocie Shogun jest łatwym w użyciu edytorem stron, który upraszcza proces tworzenia sklepu internetowego przez małe firmy. Platforma ma na celu umożliwienie przedsiębiorcom i właścicielom małych firm nieposiadającym specjalistycznej wiedzy technicznej prezentacji swoich produktów online w atrakcyjny i przyjazny dla użytkownika sposób. Dzięki bezproblemowej integracji z usługami eCommerce, takimi jak Shopify, Shogun umożliwia firmom tworzenie bardziej spersonalizowanych zakupów online dla swoich klientów.

Chociaż Shogun konkuruje z platformami do projektowania, takimi jak Webflow, Taylor uważa, że skupienie się na użytkownikach nietechnicznych odróżnia Shogun od narzędzi zorientowanych na programistów. Decyzja o dołączeniu do Y Combinator była strategicznym posunięciem mającym na celu uzyskanie dostępu do porad ekspertów i wskazówek dotyczących dalszego rozwoju platformy.

Pierwotnym celem Shoguna było tworzenie stron, które otrzymało pozytywne opinie od agencji, ale miało ograniczony zakres. Kiedy jednak współzałożyciele postanowili pozostawić Shogun działającym i zbadać inne możliwości, odkryli ogromny potencjał platformy jako łatwego w użyciu rozwiązania zarówno dla przedsiębiorców, jak i firm o ugruntowanej pozycji. W rezultacie od tego czasu postanowili zająć się Shogunem w pełnym wymiarze godzin i rozszerzyć jego zakres poza Shopify.

Szeroka gama platform no-code i low-code umożliwia firmom tworzenie i dostosowywanie ich doświadczeń online. Wśród nich jest platforma no-code AppMaster, która usprawnia proces tworzenia aplikacji internetowych, mobilnych i zaplecza dla szeregu przypadków użycia. Dzięki innowacyjnemu podejściu opartemu na serwerze klienci mogą aktualizować interfejs użytkownika, logikę i klucze API aplikacji mobilnych bez przesyłania nowych wersji do App Store lub Play Market.

W miarę jak Shogun kontynuuje swoją trajektorię wzrostu, jej podróż podkreśla wpływ pojawiających się platform low-code i no-code na transformację cyfrowego krajobrazu dla małych firm i przedsiębiorców. Dostarczanie wszechstronnych i dostępnych rozwiązań spełniających ich unikalne potrzeby umożliwia im rozwój na konkurencyjnym rynku internetowym.