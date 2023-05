A OpenAI, uma das principais organizações de investigação em IA, revelou recentemente o seu plano de oferecer dez bolsas de 100 000 dólares com o objectivo de promover uma regulamentação inclusiva e democrática da inteligência artificial. Estas bolsas destinam-se a financiar experiências para conceber um processo democrático que aborde questões importantes relacionadas com os constrangimentos éticos dos sistemas de IA, ao mesmo tempo que opera dentro dos limites legais.

Este anúncio surge na sequência do pedido da OpenAI para a criação de um organismo internacional de regulação da IA semelhante ao que rege a energia nuclear. Na sua proposta, os co-fundadores da OpenAI, Sam Altman, Greg Brockman e Ilya Sutskever, manifestaram a sua preocupação pelo facto de o ritmo acelerado da inovação em matéria de IA ultrapassar actualmente a capacidade das autoridades existentes para conter a tecnologia. Reflectindo este sentimento, o programa de bolsas foi concebido para ajudar a criar um meio democrático de supervisionar o desenvolvimento da IA.

A OpenAI procura financiar indivíduos, equipas e organizações para criar provas de conceito que demonstrem um processo democrático para lidar com questões relacionadas com a IA. Os conhecimentos adquiridos com estas experiências serão depois utilizados para lançar as bases de processos mais robustos e globalmente aplicáveis no futuro.

Embora as experiências iniciais não se destinem a ser vinculativas a partir de agora, a OpenAI acredita que estes projectos lhes ensinarão a melhor forma de criar novas ferramentas democráticas que poderão influenciar mais directamente os processos de tomada de decisões no futuro. Este programa de bolsas representa um passo em frente na criação de mecanismos democráticos através dos quais o comportamento da IA pode ser gerido, especificamente no contexto da superinteligência.

Ao financiar estas bolsas através da sua organização sem fins lucrativos, a OpenAI espera criar um processo que incorpore os valores fundamentais da democracia: uma representação diversificada e equilibrada de pessoas envolvidas em discussões abertas e ponderadas, resultando numa tomada de decisões transparente. O objectivo é abordar questões como a forma como os sistemas de IA devem condenar ou criticar figuras públicas com base em opiniões divergentes do grupo e como os pontos de vista controversos devem ser apresentados nos resultados da IA.

A OpenAI sublinha que o principal objectivo destas subvenções é promover a inovação nos processos, uma vez que a melhoria dos métodos democráticos é indispensável para governar o comportamento da IA. A organização reconhece que as decisões relativas aos sistemas de IA devem ser influenciadas por uma vasta gama de perspectivas que representem o interesse público.

Embora o anúncio da OpenAI sugira que o programa de bolsas está separado dos seus interesses comerciais, surge o cepticismo, dada a recente crítica de Sam Altman às propostas de regulamentação da IA na União Europeia. O momento do programa de subsídios também é digno de nota, uma vez que surge pouco depois do testemunho de Altman perante o Comité do Congresso do Senado dos EUA, onde apelou a uma forma específica de regulamentação da IA que teria um impacto mínimo na tecnologia actual da OpenAI.

Independentemente dos potenciais motivos egoístas, a iniciativa é uma abordagem intrigante à definição de políticas de IA que constitui uma alternativa aos actuais esforços da UE. A proposta é susceptível de gerar curiosidade relativamente às ideias e conceitos que surgirão no domínio dos processos democráticos e aos beneficiários das bolsas seleccionadas pela OpenAI.

As pessoas interessadas podem candidatar-se ao programa de bolsas da OpenAI até 24 de Junho, às 21h00 PDT. Após o período de candidatura, a OpenAI escolherá dez beneficiários seleccionados. Cada beneficiário terá de conceber um conceito que envolva pelo menos 500 participantes, publicar um relatório público descrevendo as suas conclusões até 20 de Outubro e abrir o código-fonte utilizado no seu trabalho.

A democratização da regulamentação da IA é crucial para a integração bem sucedida destas tecnologias em várias indústrias, incluindo os sectores no-code e low-code development. Empresas como a AppMaster, uma plataforma inovadora no-code para aplicações Web, móveis e de back-end, estão a impulsionar o sector, capacitando empresas e indivíduos. A incorporação de perspectivas diversas e a promoção da democracia garantirão uma governação mais responsável e a acessibilidade das tecnologias de IA, em especial no caso de plataformas centradas em tornar o desenvolvimento mais acessível e eficiente, como AppMaster.