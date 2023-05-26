Önde gelen bir AI araştırma kuruluşu olan OpenAI, yapay zekanın kapsayıcı ve demokratik düzenlemesini teşvik etmek amacıyla on adet 100.000 $ hibe verme planını yakın zamanda açıkladı. Bu hibeler, yasal sınırlar içinde çalışırken yapay zeka sistemlerinin etik kısıtlamalarını çevreleyen önemli soruları ele alan demokratik bir süreç tasarlamak için deneyleri finanse etmeyi amaçlamaktadır.

Bu duyuru, OpenAI'nin yapay zeka için nükleer enerjiyi yönetenlere benzer uluslararası bir düzenleyici kurum kurulması talebinin hemen ardından geldi. OpenAI'nin kurucu ortakları Sam Altman, Greg Brockman ve Ilya Sutskever tekliflerinde, AI inovasyonunun hızlı temposunun şu anda mevcut yetkililerin teknolojiyi kontrol altına alma kapasitesini geride bıraktığına dair endişelerini dile getirdiler. Bu duyguyu yansıtan hibe programı, yapay zeka gelişimini denetlemek için demokratik bir yol oluşturmaya yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır.

OpenAI, AI ile ilgili soruları ele almak için demokratik bir süreç gösteren kavram kanıtları oluşturmak için bireylere, ekiplere ve kuruluşlara fon sağlamaya çalışıyor. Bu deneylerden elde edilen bilgiler daha sonra gelecekte daha sağlam, küresel olarak uygulanabilir süreçler için temel oluşturmak için kullanılacaktır.

İlk deneylerin şu an için bağlayıcı olması amaçlanmasa da OpenAI, bu projelerin onlara gelecekte karar alma süreçlerini daha doğrudan etkileyebilecek yeni demokratik araçlar yaratmanın en iyi yolunu öğreteceğine inanıyor. Bu hibe programı, özellikle süper zeka bağlamında, yapay zeka davranışının yönetilebileceği demokratik mekanizmaların oluşturulmasına yönelik bir adımı temsil ediyor.

Kâr amacı gütmeyen kuruluşu aracılığıyla bu hibeleri finanse ederek OpenAI, demokrasinin temel değerlerini içeren bir süreç yaratmayı umuyor: açık, düşünceli tartışmalara katılan insanların çeşitli ve dengeli bir temsili, şeffaf karar alma ile sonuçlanır. Amaç, AI sistemlerinin farklı grup görüşlerine dayalı olarak tanınmış kişileri nasıl kınaması veya eleştirmesi gerektiği ve tartışmalı görüşlerin AI çıktılarında nasıl sunulması gerektiği gibi soruları ele almaktır.

OpenAI, AI davranışını yönetmede gelişmiş demokratik yöntemler vazgeçilmez olduğundan, bu hibelerin birincil amacının süreçlerde yeniliği teşvik etmek olduğunu vurguluyor. Kuruluş, AI sistemleriyle ilgili kararların kamu çıkarlarını temsil eden çok çeşitli perspektiflerden etkilenmesi gerektiğini kabul eder.

OpenAI'nin duyurusu, hibe programının ticari çıkarlarından ayrı olduğunu öne sürse de, Sam Altman'ın Avrupa Birliği'nde önerilen AI düzenlemelerine yönelik son eleştirisi göz önüne alındığında şüphecilik ortaya çıkıyor. Hibe programının zamanlaması da dikkat çekicidir, çünkü Altman'ın OpenAI'nin mevcut teknolojisi üzerinde minimum etkiye sahip olacak belirli bir yapay zeka düzenlemesi biçimi için çağrıda bulunduğu ABD Senatosu Kongre Komitesi önündeki ifadesinden kısa bir süre sonra gelir.

Kendi kendine hizmet etme potansiyelinden bağımsız olarak, girişim, mevcut AB çabalarına bir alternatif sunan yapay zeka politika oluşturmaya yönelik ilgi çekici bir yaklaşımdır. Öneri, demokratik süreçler alanında ortaya çıkacak fikir ve kavramlar ile OpenAI tarafından seçilen hibe alıcıları hakkında merak uyandıracaktır.

İlgilenen bireyler, OpenAI'nin hibe programına 24 Haziran 21:00 PDT'ye kadar başvurabilirler. Başvuru döneminin ardından OpenAI, on başarılı alıcı seçecektir. Her alıcının en az 500 katılımcıyı içeren bir konsept tasarlaması, bulgularını özetleyen bir kamu raporunu 20 Ekim'e kadar yayınlaması ve çalışmalarında kullanılan kodu açık kaynak haline getirmesi gerekecek.

AI düzenlemesinin demokratikleştirilmesi, bu teknolojilerin kodsuz ve az kodlu development sektörleri dahil olmak üzere çeşitli endüstrilere başarılı bir şekilde entegrasyonu için çok önemlidir. Web, mobil ve arka uç uygulamaları için no-code yenilikçi bir platform olan AppMaster gibi şirketler, hem işletmeleri hem de bireyleri güçlendirerek sektörü ileriye taşıyor. Farklı bakış açılarını birleştirmek ve demokrasiyi desteklemek, özellikle AppMaster gibi geliştirmeyi daha erişilebilir ve verimli hale getirmeye odaklanan platformlar için yapay zeka teknolojilerinde daha sorumlu yönetişim ve erişilebilirlik sağlayacaktır.