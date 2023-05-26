OpenAI, ведущая организация по исследованию ИИ, недавно обнародовала свой план по предоставлению десяти грантов в размере 100 000 долларов США с целью продвижения инклюзивного и демократического регулирования искусственного интеллекта. Эти гранты направлены на финансирование экспериментов по разработке демократического процесса, который позволит решить важные вопросы, связанные с этическими ограничениями систем ИИ, действуя при этом в рамках закона.

Это объявление появилось после того, как OpenAI обратилась с просьбой о создании международного регулирующего органа для ИИ, аналогичного тем, которые регулируют ядерную энергетику. В своем предложении соучредители OpenAI Сэм Альтман, Грег Брокман и Илья Суцкевер выразили обеспокоенность тем, что быстрый темп инноваций в области ИИ в настоящее время опережает возможности существующих органов власти по сдерживанию этой технологии. Отражая это мнение, программа грантов призвана помочь создать демократические средства надзора за развитием ИИ.

OpenAI стремится финансировать отдельных людей, команды и организации для создания доказательных концепций, демонстрирующих демократический процесс решения вопросов, связанных с ИИ. Полученные в ходе этих экспериментов знания будут использованы для создания основы для более надежных, глобально применимых процессов в будущем.

Хотя первоначальные эксперименты пока не предполагают обязательной реализации, OpenAI считает, что эти проекты научат их лучшему способу создания новых демократических инструментов, которые смогут более непосредственно влиять на процессы принятия решений в будущем. Эта программа грантов представляет собой шаг к созданию демократических механизмов, с помощью которых можно будет управлять поведением ИИ, особенно в контексте сверхинтеллекта.

Финансируя эти гранты через свою некоммерческую организацию, OpenAI надеется создать процесс, воплощающий основные ценности демократии: разнообразное и сбалансированное представительство людей, участвующих в открытых, внимательных обсуждениях, в результате которых принимаются прозрачные решения. Целью является решение таких вопросов, как то, как системы ИИ должны осуждать или критиковать общественных деятелей на основе различных групповых мнений и как спорные мнения должны быть представлены в результатах работы ИИ.

OpenAI подчеркивает, что главная цель этих грантов - стимулировать инновации в процессах, поскольку усовершенствованные демократические методы необходимы для управления поведением ИИ. Организация признает, что на решения, касающиеся систем ИИ, должен влиять широкий спектр точек зрения, представляющих интересы общества.

Хотя объявление OpenAI предполагает, что программа грантов отделена от ее коммерческих интересов, возникает скептицизм, учитывая недавнюю критику Сэмом Альтманом предложенных правил ИИ в Европейском Союзе. Примечательно и время проведения грантовой программы, поскольку она появилась вскоре после выступления Альтмана в комитете Конгресса Сената США, где он призвал к особой форме регулирования ИИ, которая окажет минимальное влияние на текущие технологии OpenAI.

Независимо от потенциальных корыстных мотивов, инициатива представляет собой интригующий подход к разработке политики в области ИИ, который является альтернативой существующим усилиям ЕС. Предложение обязательно вызовет любопытство в отношении идей и концепций, которые появятся в сфере демократических процессов и получателей грантов, выбранных OpenAI.

Заинтересованные лица могут подать заявку на участие в программе грантов OpenAI до 24 июня, 21:00 PDT. После окончания периода подачи заявок OpenAI выберет десять успешных получателей. Каждый получатель должен будет разработать концепцию с участием не менее 500 человек, опубликовать публичный отчет с изложением своих результатов до 20 октября и выложить в открытый доступ код, использованный в работе.

Демократизация регулирования ИИ имеет решающее значение для успешной интеграции этих технологий в различные отрасли промышленности, включая секторы no-code и low-code разработки. Такие компании, как AppMaster, инновационная no-code платформа для веб-, мобильных и внутренних приложений, двигают отрасль вперед, расширяя возможности как предприятий, так и отдельных людей. Учет различных точек зрения и развитие демократии обеспечат более ответственное управление и доступность технологий ИИ, особенно для платформ, нацеленных на повышение доступности и эффективности разработки, таких как AppMaster.