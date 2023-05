OpenAI, un'importante organizzazione di ricerca sull'intelligenza artificiale, ha recentemente svelato il suo piano per offrire dieci borse di studio da 100.000 dollari con l'obiettivo di promuovere una regolamentazione inclusiva e democratica dell'intelligenza artificiale. Queste sovvenzioni mirano a finanziare esperimenti volti a ideare un processo democratico che affronti importanti questioni relative ai vincoli etici dei sistemi di intelligenza artificiale, pur operando entro i limiti legali.

Questo annuncio arriva a seguito della richiesta di OpenAI di istituire un organismo di regolamentazione internazionale per l'IA simile a quello che regola l'energia nucleare. Nella loro proposta, i cofondatori di OpenAI, Sam Altman, Greg Brockman e Ilya Sutskever, hanno espresso la preoccupazione che il rapido ritmo dell'innovazione dell'IA superi attualmente la capacità delle autorità esistenti di contenere la tecnologia. Riflettendo questo sentimento, il programma di sovvenzioni è stato progettato per contribuire a creare un mezzo democratico di supervisione dello sviluppo dell'IA.

OpenAI sta cercando di finanziare individui, team e organizzazioni per la creazione di proof-of-concepts che dimostrino un processo democratico per la gestione delle questioni relative all'IA. Le conoscenze acquisite da questi esperimenti saranno utilizzate per gettare le basi di processi più solidi e applicabili a livello globale in futuro.

Sebbene gli esperimenti iniziali non siano destinati a essere vincolanti, OpenAI ritiene che questi progetti insegneranno loro il modo migliore per creare nuovi strumenti democratici che potrebbero influenzare più direttamente i processi decisionali in futuro. Questo programma di sovvenzioni rappresenta un passo avanti verso la creazione di meccanismi democratici attraverso i quali gestire il comportamento delle IA, in particolare nel contesto della superintelligenza.

Finanziando queste sovvenzioni attraverso la sua organizzazione no-profit, OpenAI spera di creare un processo che incarni i valori fondamentali della democrazia: una rappresentanza diversificata ed equilibrata di persone che si impegnano in discussioni aperte e ponderate, con un conseguente processo decisionale trasparente. L'obiettivo è quello di affrontare questioni quali il modo in cui i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero condannare o criticare le figure pubbliche sulla base delle diverse opinioni del gruppo e il modo in cui le opinioni controverse dovrebbero essere presentate nei risultati dell'intelligenza artificiale.

OpenAI sottolinea che l'obiettivo principale di queste sovvenzioni è quello di promuovere l'innovazione nei processi, poiché il miglioramento dei metodi democratici è indispensabile per governare il comportamento dell'IA. L'organizzazione riconosce che le decisioni riguardanti i sistemi di IA devono essere influenzate da un'ampia gamma di prospettive che rappresentano l'interesse pubblico.

Sebbene l'annuncio di OpenAI suggerisca che il programma di sovvenzioni sia separato dai suoi interessi commerciali, lo scetticismo nasce dalla recente critica di Sam Altman alle proposte di regolamentazione dell'IA nell'Unione Europea. Anche la tempistica del programma di sovvenzioni è degna di nota, in quanto arriva poco dopo la testimonianza di Altman davanti alla Commissione del Congresso del Senato degli Stati Uniti, dove ha chiesto una forma specifica di regolamentazione dell'IA che avrebbe un impatto minimo sull'attuale tecnologia di OpenAI.

A prescindere da potenziali motivazioni egoistiche, l'iniziativa rappresenta un approccio intrigante alle politiche sull'IA che offre un'alternativa agli attuali sforzi dell'UE. La proposta è destinata a generare curiosità per le idee e i concetti che emergeranno nell'ambito dei processi democratici e per i beneficiari delle sovvenzioni selezionate da OpenAI.

Le persone interessate possono candidarsi al programma di sovvenzioni di OpenAI fino al 24 giugno, alle 21:00 PDT. Al termine del periodo di presentazione delle domande, OpenAI sceglierà dieci vincitori. Ciascun beneficiario dovrà progettare un progetto che coinvolga almeno 500 partecipanti, pubblicare un rapporto pubblico che illustri i risultati ottenuti entro il 20 ottobre e rendere open source il codice utilizzato nel suo lavoro.

La democratizzazione della regolamentazione dell'IA è cruciale per il successo dell'integrazione di queste tecnologie in vari settori industriali, compresi i settori no-code e low-code development. Aziende come AppMaster, un'innovativa no-code piattaforma per applicazioni web, mobili e backend, stanno spingendo il settore in avanti, dando potere a imprese e individui. Incorporare prospettive diverse e promuovere la democrazia garantirà una governance più responsabile e l'accessibilità delle tecnologie di IA, in particolare per le piattaforme che si concentrano sul rendere lo sviluppo più accessibile ed efficiente come AppMaster.