OpenAI, een toonaangevende AI-onderzoeksorganisatie, heeft onlangs haar plan bekendgemaakt om tien beurzen van 100.000 dollar toe te kennen met als doel inclusieve en democratische regulering van kunstmatige intelligentie te bevorderen. Deze subsidies zijn gericht op het financieren van experimenten om een democratisch proces te bedenken dat belangrijke vragen rond de ethische beperkingen van AI-systemen aanpakt, terwijl het binnen de wettelijke grenzen opereert.

Deze aankondiging volgt op het verzoek van OpenAI om een internationale regelgevende instantie voor AI op te richten, vergelijkbaar met die voor kernenergie. In hun voorstel uitten de medeoprichters van OpenAI, Sam Altman, Greg Brockman en Ilya Sutskever, hun bezorgdheid over het feit dat het snelle tempo van de AI-innovatie momenteel het vermogen van de bestaande autoriteiten om de technologie in toom te houden overstijgt. Het beursprogramma weerspiegelt dit gevoel en is ontworpen om een democratische manier van toezicht op de ontwikkeling van AI te helpen creëren.

OpenAI wil individuen, teams en organisaties financieren om proof-of-concepts te creëren die een democratisch proces demonstreren voor het behandelen van AI-gerelateerde vragen. De inzichten die deze experimenten opleveren zullen dan worden gebruikt om de basis te leggen voor robuustere, wereldwijd toepasbare processen in de toekomst.

Hoewel de eerste experimenten nu nog niet bindend zijn, gelooft OpenAI dat deze projecten hen de beste manier zullen leren om nieuwe democratische instrumenten te creëren die de besluitvormingsprocessen in de toekomst directer kunnen beïnvloeden. Dit subsidieprogramma is een stap in de richting van het opzetten van democratische mechanismen waarmee AI-gedrag kan worden gestuurd, specifiek in de context van superintelligentie.

Door deze subsidies via zijn non-profit organisatie te financieren, hoopt OpenAI een proces te creëren dat de kernwaarden van democratie belichaamt: een diverse en evenwichtige vertegenwoordiging van mensen die deelnemen aan open, weloverwogen discussies, resulterend in transparante besluitvorming. Het doel is om vragen aan te pakken, zoals hoe AI-systemen publieke figuren moeten veroordelen of bekritiseren op basis van verschillende groepsmeningen en hoe betwiste standpunten moeten worden gepresenteerd in AI-outputs.

OpenAI benadrukt dat het primaire doel van deze subsidies het bevorderen van innovatie in processen is, aangezien verbeterde democratische methoden onmisbaar zijn bij het besturen van AI-gedrag. De organisatie erkent dat beslissingen over AI-systemen moeten worden beïnvloed door een breed scala aan perspectieven die het openbaar belang vertegenwoordigen.

Hoewel de aankondiging van OpenAI suggereert dat het subsidieprogramma losstaat van haar commerciële belangen, rijst scepsis gezien de recente kritiek van Sam Altman op de voorgestelde AI-regelgeving in de Europese Unie. De timing van het subsidieprogramma is ook opmerkelijk, want het komt kort na Altmans getuigenis voor het Congrescomité van de Amerikaanse Senaat waarin hij opriep tot een specifieke vorm van AI-regulering die een minimale impact zou hebben op OpenAI's huidige technologie.

Los van mogelijke eigenbelang-motieven is het initiatief een intrigerende benadering van AI-beleidsvorming die een alternatief biedt voor bestaande EU-inspanningen. Het voorstel zal zeker nieuwsgierigheid opwekken naar de ideeën en concepten die zullen ontstaan op het gebied van democratische processen en de door OpenAI geselecteerde subsidieontvangers.

Geïnteresseerden kunnen zich tot 24 juni, 21.00 uur PDT aanmelden voor het OpenAI subsidieprogramma. Na de aanvraagperiode zal OpenAI tien succesvolle ontvangers kiezen. Elke begunstigde moet een concept ontwerpen waarbij minstens 500 deelnemers betrokken zijn, tegen 20 oktober een openbaar rapport met hun bevindingen publiceren en de code die ze gebruiken voor hun werk open-sourcen.

