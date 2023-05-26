领先的人工智能研究组织OpenAI最近公布了其计划，提供10笔10万美元的赠款，目的是促进对人工智能的包容性和民主监管。这些补助金旨在资助实验，以设计一个民主程序，解决围绕人工智能系统的道德约束的重要问题，同时在法律范围内运作。

在宣布这一消息之前，OpenAI要求建立一个类似于管理核能的国际人工智能监管机构。在他们的提案中，OpenAI的联合创始人Sam Altman、Greg Brockman和Ilya Sutskever表示，他们担心目前人工智能创新的快速发展速度超过了现有当局遏制该技术的能力。为了反映这种情绪，该资助项目旨在帮助创建一个监督人工智能发展的民主手段。

OpenAI正在寻求资助个人、团队和组织创建概念验证，以展示处理人工智能相关问题的民主进程。从这些实验中获得的见解将被用来为未来更强大、全球适用的程序奠定基础。

虽然最初的实验到现在为止还不打算具有约束力，但OpenAI相信这些项目将教会他们创建新型民主工具的最佳方式，这些工具可以在未来更直接地影响决策过程。这个资助项目代表了向建立民主机制迈出的一步，通过这种机制可以管理人工智能的行为，特别是在超级智能的背景下。

通过通过其非营利组织资助这些赠款，OpenAI希望创建一个体现民主核心价值的过程：由多样化和平衡的人参与公开、周到的讨论，形成透明的决策。其目的是解决一些问题，如人工智能系统应如何根据不同的群体意见谴责或批评公众人物，以及有争议的观点应如何在人工智能输出中呈现。

OpenAI强调，这些拨款的主要目标是促进流程的创新，因为改进的民主方法在管理人工智能行为中是不可或缺的。该组织认识到，有关人工智能系统的决策必须受到代表公共利益的广泛观点的影响。

尽管OpenAI的公告表明，该资助项目与其商业利益是分开的，但鉴于Sam Altman最近对欧盟拟议的人工智能法规的批评，人们产生了怀疑。资助项目的时机也值得注意，因为它是在奥特曼在美国参议院国会委员会作证后不久进行的，他在证词中呼吁采取特定形式的人工智能监管，对OpenAI的现有技术影响最小。

不管潜在的自我服务动机如何，该倡议是一个耐人寻味的人工智能政策制定方法，为欧盟现有的努力提供了一个替代方案。该提案势必会引起人们对民主进程领域将出现的想法和概念以及OpenAI选择的资助者的好奇心。

有兴趣的人可以在太平洋时间6月24日晚上9点之前申请OpenAI的资助项目。在申请期结束后，OpenAI将选择十个成功的接受者。每位获奖者将需要设计一个涉及至少500名参与者的概念，在10月20日之前发表一份概述其调查结果的公开报告，并将其工作中使用的代码开源。

人工智能监管的民主化对于这些技术在各行业的成功整合至关重要，包括无代码和低代码的 development 部门。像AppMaster ，一个创新的no-code 平台 ，用于网络、移动和后端应用，正在推动行业发展，为企业和个人赋能。纳入不同的观点和促进民主将确保人工智能技术的更负责任的管理和可及性，特别是对于像AppMaster ，专注于使开发更容易和更有效的平台。