OpenAI, eine führende KI-Forschungsorganisation, hat vor kurzem ihren Plan vorgestellt, zehn Stipendien in Höhe von 100.000 Dollar zu vergeben, um eine integrative und demokratische Regulierung der künstlichen Intelligenz zu fördern. Mit diesen Zuschüssen sollen Experimente zur Entwicklung eines demokratischen Prozesses finanziert werden, der wichtige Fragen im Zusammenhang mit den ethischen Beschränkungen von KI-Systemen behandelt und gleichzeitig innerhalb der gesetzlichen Grenzen operiert.

Diese Ankündigung folgt auf den Antrag von OpenAI, eine internationale Regulierungsbehörde für KI einzurichten, ähnlich derjenigen, die die Atomkraft regelt. In ihrem Vorschlag brachten die Mitbegründer von OpenAI, Sam Altman, Greg Brockman und Ilya Sutskever, ihre Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass das rasante Tempo der KI-Innovation derzeit die Fähigkeit der bestehenden Behörden übersteigt, die Technologie einzudämmen. Aus diesem Grund soll das Stipendienprogramm dazu beitragen, ein demokratisches Mittel zur Überwachung der KI-Entwicklung zu schaffen.

OpenAI möchte Einzelpersonen, Teams und Organisationen bei der Erstellung von Proof-of-Concepts unterstützen, die einen demokratischen Prozess für den Umgang mit KI-bezogenen Fragen demonstrieren. Die aus diesen Experimenten gewonnenen Erkenntnisse sollen dann genutzt werden, um den Grundstein für robustere, weltweit anwendbare Prozesse in der Zukunft zu legen.

Obwohl die ersten Experimente noch nicht verbindlich sein sollen, glaubt OpenAI, dass diese Projekte den besten Weg aufzeigen, wie neuartige demokratische Werkzeuge geschaffen werden können, die in Zukunft einen direkteren Einfluss auf Entscheidungsprozesse haben könnten. Dieses Förderprogramm ist ein Schritt zur Schaffung demokratischer Mechanismen, mit denen das Verhalten von KI gesteuert werden kann, insbesondere im Kontext der Superintelligenz.

Mit der Finanzierung dieser Zuschüsse durch die gemeinnützige Organisation hofft OpenAI, einen Prozess zu schaffen, der die zentralen Werte der Demokratie verkörpert: eine vielfältige und ausgewogene Vertretung von Menschen, die sich in offenen, wohlüberlegten Diskussionen engagieren, die zu einer transparenten Entscheidungsfindung führen. Ziel ist es, Fragen zu klären, wie KI-Systeme Personen des öffentlichen Lebens auf der Grundlage unterschiedlicher Gruppenmeinungen verurteilen oder kritisieren sollten und wie strittige Ansichten in KI-Ergebnissen dargestellt werden sollten.

OpenAI betont, dass das Hauptziel dieser Zuschüsse darin besteht, die Innovation von Prozessen zu fördern, da verbesserte demokratische Methoden für die Steuerung des Verhaltens von KI unerlässlich sind. Die Organisation erkennt an, dass Entscheidungen in Bezug auf KI-Systeme von einem breiten Spektrum an Perspektiven beeinflusst werden müssen, die das öffentliche Interesse repräsentieren.

Obwohl die Ankündigung von OpenAI darauf hindeutet, dass das Förderprogramm von den kommerziellen Interessen der Organisation getrennt ist, kommt angesichts der jüngsten Kritik von Sam Altman an den vorgeschlagenen KI-Vorschriften in der Europäischen Union Skepsis auf. Auch der Zeitpunkt des Förderprogramms ist bemerkenswert, denn es kommt kurz nach Altmans Aussage vor dem Kongressausschuss des US-Senats, in der er eine spezielle Form der KI-Regulierung forderte, die nur minimale Auswirkungen auf die derzeitige Technologie von OpenAI haben würde.

Unabhängig von möglichen eigennützigen Motiven ist die Initiative ein interessanter Ansatz für die KI-Politik, der eine Alternative zu den bisherigen Bemühungen der EU darstellt. Der Vorschlag macht neugierig auf die Ideen und Konzepte, die im Bereich der demokratischen Prozesse entstehen werden, und auf die von OpenAI ausgewählten Stipendiaten.

Interessierte Personen können sich bis zum 24. Juni, 21 Uhr PDT, für das Förderprogramm von OpenAI bewerben. Nach Ablauf der Bewerbungsfrist wird OpenAI zehn erfolgreiche Empfänger auswählen. Jeder Empfänger muss ein Konzept mit mindestens 500 Teilnehmern entwickeln, bis zum 20. Oktober einen öffentlichen Bericht über seine Ergebnisse veröffentlichen und den in seiner Arbeit verwendeten Code als Open Source zur Verfügung stellen.

