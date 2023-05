OpenAI, wiodąca organizacja zajmująca się badaniami nad sztuczną inteligencją, ujawniła niedawno swój plan zaoferowania dziesięciu grantów w wysokości 100 000 USD w celu promowania integracyjnych i demokratycznych regulacji sztucznej inteligencji. Dotacje te mają na celu sfinansowanie eksperymentów mających na celu opracowanie demokratycznego procesu, który zajmie się ważnymi kwestiami związanymi z etycznymi ograniczeniami systemów sztucznej inteligencji, jednocześnie działając w granicach prawa.

Ogłoszenie to pojawia się po piętach wniosku OpenAI o ustanowienie międzynarodowego organu regulacyjnego dla sztucznej inteligencji, podobnego do tych, które regulują energię jądrową. W swoim wniosku współzałożyciele OpenAI, Sam Altman, Greg Brockman i Ilya Sutskever, wyrazili zaniepokojenie, że szybkie tempo innowacji w zakresie sztucznej inteligencji przewyższa obecnie zdolność istniejących organów do powstrzymania tej technologii. Odzwierciedlając ten sentyment, program grantów ma pomóc w stworzeniu demokratycznych środków nadzorowania rozwoju sztucznej inteligencji.

OpenAI stara się finansować osoby, zespoły i organizacje w celu tworzenia sprawdzonych koncepcji, które demonstrują demokratyczny proces radzenia sobie z pytaniami związanymi ze sztuczną inteligencją. Spostrzeżenia uzyskane z tych eksperymentów zostaną następnie wykorzystane do stworzenia podstaw dla bardziej solidnych, globalnie stosowanych procesów w przyszłości.

Chociaż początkowe eksperymenty nie mają być obecnie wiążące, OpenAI wierzy, że projekty te nauczą ich najlepszego sposobu tworzenia nowych demokratycznych narzędzi, które mogłyby bardziej bezpośrednio wpływać na procesy decyzyjne w przyszłości. Ten program grantowy stanowi krok w kierunku ustanowienia demokratycznych mechanizmów, za pomocą których można zarządzać zachowaniem sztucznej inteligencji, szczególnie w kontekście superinteligencji.

Finansując te granty za pośrednictwem swojej organizacji non-profit, OpenAI ma nadzieję stworzyć proces, który ucieleśnia podstawowe wartości demokracji: zróżnicowaną i zrównoważoną reprezentację ludzi angażujących się w otwarte, przemyślane dyskusje, prowadzące do przejrzystego podejmowania decyzji. Celem jest odpowiedź na pytania, w jaki sposób systemy sztucznej inteligencji powinny potępiać lub krytykować osoby publiczne w oparciu o różne opinie grupowe oraz w jaki sposób sporne poglądy powinny być prezentowane w wynikach sztucznej inteligencji.

OpenAI podkreśla, że głównym celem tych dotacji jest wspieranie innowacji w procesach, ponieważ ulepszone metody demokratyczne są niezbędne w zarządzaniu zachowaniem sztucznej inteligencji. Organizacja uznaje, że na decyzje dotyczące systemów sztucznej inteligencji musi mieć wpływ szeroki zakres perspektyw reprezentujących interes publiczny.

Chociaż ogłoszenie OpenAI sugeruje, że program dotacji jest oddzielony od jej interesów komercyjnych, sceptycyzm pojawia się, biorąc pod uwagę niedawną krytykę Sama Altmana dotyczącą proponowanych przepisów dotyczących sztucznej inteligencji w Unii Europejskiej. Na uwagę zasługuje również czas uruchomienia programu grantowego, ponieważ następuje on wkrótce po zeznaniach Altmana przed komisją Kongresu Senatu USA, w których wezwał on do wprowadzenia określonej formy regulacji dotyczących sztucznej inteligencji, która miałaby minimalny wpływ na obecną technologię OpenAI.

Niezależnie od potencjalnych egoistycznych motywów, inicjatywa ta stanowi intrygujące podejście do kształtowania polityki w zakresie sztucznej inteligencji, które stanowi alternatywę dla istniejących wysiłków UE. Propozycja ta z pewnością wzbudzi ciekawość co do pomysłów i koncepcji, które pojawią się w sferze procesów demokratycznych i odbiorców dotacji wybranych przez OpenAI.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się do programu grantowego OpenAI do 24 czerwca, do godziny 21:00 czasu PDT. Po zakończeniu okresu składania wniosków OpenAI wybierze dziesięciu laureatów. Każdy z nich będzie musiał opracować koncepcję obejmującą co najmniej 500 uczestników, opublikować publiczny raport przedstawiający swoje ustalenia do 20 października oraz udostępnić kod źródłowy wykorzystany w swojej pracy.

