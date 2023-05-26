كشفت شركة OpenAI ، وهي منظمة أبحاث رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ، مؤخرًا عن خطتها لتقديم عشرة منح بقيمة 100000 دولار أمريكي بهدف تعزيز التنظيم الشامل والديمقراطي للذكاء الاصطناعي. تهدف هذه المنح إلى تمويل التجارب لابتكار عملية ديمقراطية تعالج أسئلة مهمة تحيط بالقيود الأخلاقية لأنظمة الذكاء الاصطناعي ، بينما تعمل ضمن الحدود القانونية.

يأتي هذا الإعلان في أعقاب طلب OpenAI إنشاء هيئة تنظيمية دولية للذكاء الاصطناعي مماثلة لتلك التي تحكم الطاقة النووية. في اقتراحهم ، أعرب مؤسسو OpenAI ، Sam Altman ، Greg Brockman ، و Ilya Sutskever ، عن قلقهم من أن الوتيرة السريعة لابتكار الذكاء الاصطناعي تتجاوز حاليًا قدرة السلطات الحالية على احتواء التكنولوجيا. يعكس هذا الشعور ، تم تصميم برنامج المنح للمساعدة في إنشاء وسيلة ديمقراطية للإشراف على تطوير الذكاء الاصطناعي.

تسعى OpenAI إلى تمويل الأفراد والفرق والمؤسسات لإنشاء إثبات للمفاهيم يُظهر عملية ديمقراطية للتعامل مع الأسئلة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. سيتم بعد ذلك استخدام الأفكار المكتسبة من هذه التجارب لوضع الأساس لعمليات أكثر قوة وقابلة للتطبيق عالميًا في المستقبل.

على الرغم من أن التجارب الأولية لا يُقصد بها أن تكون ملزمة حتى الآن ، تعتقد شركة OpenAI أن هذه المشاريع ستعلمهم أفضل طريقة لإنشاء أدوات ديمقراطية جديدة يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على عمليات صنع القرار في المستقبل. يمثل برنامج المنح هذا خطوة نحو إنشاء آليات ديمقراطية يمكن من خلالها إدارة سلوك الذكاء الاصطناعي ، وتحديداً في سياق الذكاء الخارق.

من خلال تمويل هذه المنح من خلال منظمتها غير الربحية ، تأمل أوبن إيه آي في إنشاء عملية تجسد القيم الأساسية للديمقراطية: تمثيل متنوع ومتوازن للأشخاص الذين يشاركون في مناقشات مفتوحة ومراعية ، مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات شفافة. الهدف هو معالجة الأسئلة ، مثل كيف ينبغي أن تدين أنظمة الذكاء الاصطناعي الشخصيات العامة أو تنتقدها بناءً على آراء المجموعات المختلفة وكيف ينبغي تقديم الآراء المتنازع عليها في مخرجات الذكاء الاصطناعي.

تؤكد OpenAI على أن الهدف الأساسي لهذه المنح هو تعزيز الابتكار في العمليات ، حيث لا غنى عن الأساليب الديمقراطية المحسنة في إدارة سلوك الذكاء الاصطناعي. تدرك المنظمة أن القرارات المتعلقة بأنظمة الذكاء الاصطناعي يجب أن تتأثر بمجموعة واسعة من وجهات النظر التي تمثل المصلحة العامة.

على الرغم من أن إعلان OpenAI يشير إلى أن برنامج المنح منفصل عن اهتماماته التجارية ، إلا أن الشكوك تنشأ نظرًا لانتقاد Sam Altman الأخير للوائح منظمة العفو الدولية المقترحة في الاتحاد الأوروبي. تجدر الإشارة أيضًا إلى توقيت برنامج المنحة ، حيث يأتي بعد فترة وجيزة من شهادة ألتمان أمام لجنة الكونجرس في مجلس الشيوخ الأمريكي حيث دعا إلى شكل محدد من تنظيم الذكاء الاصطناعي سيكون له تأثير ضئيل على التكنولوجيا الحالية لشركة OpenAI.

بغض النظر عن الدوافع المحتملة لخدمة الذات ، فإن المبادرة هي نهج مثير للاهتمام في صنع سياسات الذكاء الاصطناعي يوفر بديلاً لجهود الاتحاد الأوروبي الحالية. لا بد أن يثير الاقتراح الفضول فيما يتعلق بالأفكار والمفاهيم التي ستظهر في عالم العمليات الديمقراطية ومتلقي المنح الذين تختارهم OpenAI.

يمكن للأفراد المهتمين التقدم لبرنامج منح OpenAI حتى 24 يونيو ، 9 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي. بعد فترة التقديم ، ستختار OpenAI عشرة مستلمين ناجحين. سيحتاج كل مستلم إلى تصميم مفهوم يضم ما لا يقل عن 500 مشارك ، ونشر تقرير عام يلخص النتائج التي توصلوا إليها بحلول 20 أكتوبر ، وفتح المصدر الشفرة المستخدمة في عملهم.

يعد إضفاء الطابع الديمقراطي على تنظيم الذكاء الاصطناعي أمرًا حاسمًا للتكامل الناجح لهذه التقنيات في مختلف الصناعات ، بما في ذلك قطاعي development الذي لا يحتوي على كود ورمز منخفض . تعمل شركات مثل AppMaster ، وهي عبارة عن نظام أساسي مبتكر no-code لتطبيقات الويب والجوال والخلفية ، على دفع الصناعة إلى الأمام ، وتمكين الشركات والأفراد على حد سواء. سيضمن دمج وجهات النظر المتنوعة وتعزيز الديمقراطية حوكمة أكثر مسؤولية وإمكانية الوصول في تقنيات الذكاء الاصطناعي ، لا سيما بالنسبة للمنصات التي تركز على جعل التطوير أكثر سهولة وكفاءة مثل AppMaster.