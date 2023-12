O novo modelo de inteligência artificial do Google, Gemini, apregoa salto de 5% nas ações e vantagem competitiva

Dando um passo gigante na inovação da IA, a revelação do Google do seu mais novo modelo de inteligência artificial, apropriadamente chamado Gemini, levou a um aumento significativo de 5% no preço das ações da empresa – marcando o seu desempenho mais estelar desde agosto. O anúncio simultaneamente provocou uma recuperação otimista no preço de suas ações e silenciou as negociações que questionavam o avanço do Google em IA.

A notícia certamente criou um impacto positivo no que diz respeito a Wall Street. No entanto, surgem questões em torno da estratégia de monetização do Gemini. Em resumo, é evidente que as capacidades de IA da Google ainda são um factor influente na indústria tecnológica.

Esta inovação é uma lufada de ar fresco, especialmente considerando que o Google tem estado sob escrutínio relativamente às suas capacidades de IA. As subsidiárias da Alphabet, nomeadamente a Google, tiveram de suportar esta pressão ao longo do ano, pelo que um modelo robusto e competitivo, como o Gemini, poderia servir como um factor de mudança tanto na sua actividade de pesquisa de consumo como no domínio das vendas empresariais na nuvem.

Analistas do Bank of America expressaram que os pontos fortes e os dados de IA demonstrados pelo Google, sugerindo que seu modelo proprietário de IA é o melhor da classe, são uma grande promessa para o desempenho futuro de suas ações no 1S'24. Às vezes, as ações falam mais alto que as palavras e, neste caso, Gêmeos pode ser a força para silenciar os críticos.

Resta saber como o Google planeja gerar receita com o Gemini e se essa estratégia abrangerá todos os seus produtos. No entanto, a empresa revelou planos sobre o licenciamento do Gemini para clientes via Google Cloud no final deste mês, sugerindo uma abordagem inicial para capitalizar seu mais recente modelo de IA.

Embora a gigante da tecnologia corporativa afirme que o Gemini supera o chatbot GPT-3.5 da OpenAI, não há métricas comparativas disponíveis com o modelo mais recente da OpenAI, o GPT-4 Turbo. A introdução do Gemini, no entanto, iluminou o potencial da IA ​​para se tornar uma fonte de receitas emergente.

A estratégia da Microsoft de infundir IA no Word, Excel e outros programas, resultando em um novo produto – o Copilot, desenvolvido pelo ChatGPT da OpenAI, oferece um exemplo. Custando US$ 30 por pessoa por mês, os analistas da Piper Sandler prevêem que, até 2026, o Copilot poderá obter uma receita anual superior a US$ 10 bilhões para a Microsoft.

Com Wall Street praticamente indiferente ao anúncio da última quarta-feira, os analistas do JPMorgan mostraram otimismo ao ver os avanços do Google nesta mudança tecnológica crucial. A única ressalva é a possível reação negativa à trajetória incerta de monetização no setor de buscas.

Os analistas veem o Gemini como o ápice de uma série de anúncios de IA do Google este ano. Ainda assim, prevêem que levará algum tempo até que a IA influencie significativamente o crescimento e a rentabilidade do Google. O Google está apenas começando a incorporar o Gemini em produtos essenciais como o Search. Por isso, insta as partes interessadas a serem pacientes na expectativa de impacto imediato e alterações nas estimativas.

Embora o Google preveja 2024 mais em torno de resultados do que de manchetes, os especialistas do setor concordam que há um longo caminho pela frente na alteração de comportamentos de anunciantes, consumidores, desenvolvedores e empresas. Deixando os desafios de lado, a introdução do Gemini é um capítulo emocionante para o Google, à medida que continua a ampliar os limites no domínio da IA.

