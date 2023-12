Il nuovo modello di intelligenza artificiale di Google, Gemini, vanta un balzo azionario del 5% e un vantaggio competitivo

Facendo un passo da gigante nell'innovazione dell'intelligenza artificiale, la rivelazione da parte di Google del suo nuovo modello di intelligenza artificiale, giustamente chiamato Gemini, ha portato a un significativo aumento del 5% del prezzo delle azioni della società, segnando la sua performance più stellare da agosto. L'annuncio ha contemporaneamente innescato un rally ottimistico del prezzo delle sue azioni e messo a tacere i colloqui che mettevano in dubbio i progressi di Google nel campo dell'intelligenza artificiale.

La notizia ha sicuramente avuto un impatto positivo per Wall Street. Tuttavia, sorgono domande sulla strategia di monetizzazione per Gemini. In breve, è evidente che le capacità di intelligenza artificiale di Google sono ancora un fattore influente nel settore tecnologico.

Questa innovazione arriva come una boccata d'aria fresca, soprattutto considerando che Google è stato sotto esame per quanto riguarda le sue capacità di intelligenza artificiale. Le filiali di Alphabet, in particolare Google, hanno dovuto sopportare questa pressione durante tutto l’anno, quindi un modello robusto e competitivo, come Gemini, potrebbe fungere da punto di svolta sia nella sua attività di ricerca dei consumatori che nel regno delle vendite aziendali cloud.

Gli analisti della Bank of America hanno affermato che i punti di forza dimostrati dell'intelligenza artificiale di Google e i dati che suggeriscono che il suo modello di intelligenza artificiale proprietario è il migliore della categoria rappresentano una grande promessa per la sua futura performance azionaria nel primo semestre del 2024. A volte le azioni parlano più delle parole e, in questo caso, i Gemelli potrebbero essere la forza per mettere a tacere i critici.

Resta da vedere come Google intende generare entrate da Gemini e se questa strategia comprenderà tutti i suoi prodotti. Tuttavia, la società ha rivelato i piani per concedere in licenza Gemini ai clienti tramite Google Cloud alla fine di questo mese, suggerendo un approccio iniziale per sfruttare il suo ultimo modello di intelligenza artificiale.

Sebbene il colosso della tecnologia aziendale affermi che Gemini supera il chatbot GPT-3.5 di OpenAI, non sono disponibili parametri comparativi rispetto al modello più recente di OpenAI, GPT-4 Turbo. L’introduzione di Gemini ha tuttavia messo in luce il potenziale dell’intelligenza artificiale per diventare una fonte di entrate emergente.

La strategia di Microsoft di infondere l'intelligenza artificiale in Word, Excel e altri programmi, dando vita a un nuovo prodotto: Copilot, basato su ChatGPT di OpenAI, offre un esempio. Con un prezzo di 30 dollari a persona al mese, gli analisti di Piper Sandler prevedono che entro il 2026 Copilot potrebbe guadagnare un fatturato annuo superiore a 10 miliardi di dollari per Microsoft.

Con Wall Street in gran parte insensibile all'annuncio di mercoledì scorso, gli analisti di JPMorgan hanno mostrato ottimismo vedendo i progressi di Google in questo cruciale cambiamento tecnologico. Il loro unico avvertimento è il potenziale contraccolpo sull’incerta traiettoria di monetizzazione nel loro settore di ricerca.

Gli analisti vedono Gemini come la pietra miliare di una serie di annunci sull’intelligenza artificiale di Google quest’anno. Tuttavia, prevedono che ci vorrà del tempo prima che l’intelligenza artificiale influenzi in modo significativo la crescita e la redditività di Google. Google sta appena iniziando a incorporare Gemini in prodotti principali come Search. Pertanto, esorta le parti interessate ad essere pazienti nell’aspettarsi un impatto immediato e modifiche alle stime.

Sebbene Google preveda il 2024 più incentrato sui risultati che sui titoli dei giornali, gli esperti del settore concordano sul fatto che c’è ancora una lunga strada da percorrere per modificare i comportamenti di inserzionisti, consumatori, sviluppatori e imprese. Sfide a parte, l’introduzione di Gemini è un capitolo entusiasmante per Google poiché continua a superare i confini nel regno dell’intelligenza artificiale.

