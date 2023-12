Le nouveau modèle d'intelligence artificielle de Google, Gemini, présente une augmentation de 5 % des actions et un avantage concurrentiel

Faisant un pas de géant dans l'innovation en matière d'IA, la révélation par Google de son tout nouveau modèle d'intelligence artificielle, bien nommé Gemini, a entraîné une hausse significative de 5 % du cours de l'action de la société, marquant sa performance la plus brillante depuis août. L'annonce a simultanément déclenché une hausse optimiste du cours de son action et fait taire les discussions remettant en question les progrès de Google en matière d'IA.

La nouvelle a certainement eu un impact positif pour Wall Street. Cependant, des questions se posent autour de la stratégie de monétisation de Gemini. En bref, il est évident que les capacités d'IA de Google restent un facteur d'influence dans l'industrie technologique.

Cette innovation est une bouffée d’air frais, d’autant plus que Google fait l’objet d’un examen minutieux concernant ses capacités en matière d’IA. Les filiales d'Alphabet, notamment Google, ont dû supporter cette pression tout au long de l'année. Un modèle robuste et compétitif, tel que Gemini, pourrait changer la donne, tant dans son activité de recherche grand public que dans le domaine des ventes aux entreprises cloud.

Les analystes de Bank of America ont déclaré que les atouts démontrés de Google en matière d'IA et les données suggérant que son modèle d'IA exclusif est le meilleur de sa catégorie sont très prometteurs pour la performance future de ses actions au 1S'24. Parfois, les actions sont plus éloquentes que les mots, et dans ce cas, les Gémeaux pourraient être la force de faire taire les critiques.

Reste à savoir comment Google envisage de générer des revenus à partir de Gemini et si cette stratégie englobera tous ses produits. Cependant, la société a révélé son intention d'octroyer une licence Gemini à ses clients via Google Cloud plus tard ce mois-ci, suggérant une première approche pour capitaliser sur son dernier modèle d'IA.

Bien que le géant de la technologie d'entreprise affirme que Gemini surpasse le chatbot GPT-3.5 d'OpenAI, il n'existe aucune mesure comparative disponible par rapport au modèle le plus récent d'OpenAI, GPT-4 Turbo. L’introduction de Gemini a néanmoins mis en lumière le potentiel de l’IA pour devenir une source de revenus émergente.

La stratégie de Microsoft visant à intégrer l'IA dans Word, Excel et d'autres programmes, aboutissant à un nouveau produit : Copilot, optimisé par ChatGPT d'OpenAI, en offre un exemple. Au prix de 30 dollars par personne et par mois, les analystes de Piper Sandler prédisent que d'ici 2026, Copilot pourrait générer un chiffre d'affaires annuel supérieur à 10 milliards de dollars pour Microsoft.

Alors que Wall Street n'a pratiquement pas réagi à l'annonce de mercredi dernier, les analystes de JPMorgan se sont montrés optimistes face aux progrès de Google dans ce changement technologique crucial. Leur seule mise en garde concerne les réactions négatives potentielles liées à la trajectoire incertaine de monétisation dans leur secteur de recherche.

Les analystes considèrent Gemini comme la pierre angulaire d'une série d'annonces de Google en matière d'IA cette année. Ils prédisent néanmoins qu’il faudra du temps avant que l’IA influence de manière significative la croissance et la rentabilité de Google. Google commence tout juste à intégrer Gemini dans des produits de base comme la recherche. Par conséquent, il exhorte les parties prenantes à faire preuve de patience en s’attendant à un impact immédiat et à des modifications des estimations.

Alors que Google envisage 2024 davantage autour des résultats que des gros titres, les experts du secteur conviennent qu'il reste un long chemin à parcourir pour modifier les comportements des annonceurs, des consommateurs, des développeurs et des entreprises. Mis à part les défis, l'introduction de Gemini constitue un chapitre passionnant pour Google, qui continue de repousser les limites dans le domaine de l'IA.

Pour ceux qui s'intéressent au monde de l'IA et du développement d'applications, le step-by-step guide pour créer une application sans codage constitue un excellent point de départ. Vous pouvez également explorer les capacités de l'IA en no-code platform and scalability sur le blog AppMaster, une plate-forme leader pour le développement d'applications no-code.