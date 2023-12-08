Новая модель искусственного интеллекта Google, Gemini, рекламирует 5%-ный скачок цен на рынке и конкурентное преимущество

Сделав гигантский шаг в области инноваций в области искусственного интеллекта, компания Google представила свою новейшую модель искусственного интеллекта, удачно названную Gemini, что привело к значительному 5-процентному росту цен на акции компании, что ознаменовало ее самый звездный результат с августа. Это объявление одновременно спровоцировало оптимистичный рост цен на акции и заставило замолчать переговоры, ставящие под сомнение достижения Google в области искусственного интеллекта.

Эта новость, безусловно, оказала положительное влияние на Уолл-стрит. Однако возникают вопросы по поводу стратегии монетизации Gemini. Короче говоря, очевидно, что возможности искусственного интеллекта Google по-прежнему являются влиятельным фактором в технологической отрасли.

Это нововведение стало глотком свежего воздуха, особенно с учетом того, что Google находится под пристальным вниманием в отношении ее возможностей искусственного интеллекта. Дочерним компаниям Alphabet, в частности Google, приходилось выдерживать это давление на протяжении всего года, поэтому надежная, конкурентоспособная модель, такая как Gemini, могла бы изменить правила игры как в сфере поиска потребителей, так и в сфере облачных корпоративных продаж.

Аналитики Bank of America отмечают, что продемонстрированные Google сильные стороны искусственного интеллекта и данные, свидетельствующие о том, что его собственная модель искусственного интеллекта является лучшей в своем классе, имеют большие перспективы для будущих показателей акций в первом полугодии 2024 года. Иногда действия говорят громче, чем слова, и в этом случае Близнецы могут стать той силой, которая заставит критиков замолчать.

Еще неизвестно, как Google планирует получать доход от Gemini и охватит ли эта стратегия все ее продукты. Тем не менее, позже в этом месяце компания раскрыла планы по лицензированию Gemini для клиентов через Google Cloud, предложив первоначальный подход к извлечению выгоды из своей последней модели искусственного интеллекта.

Хотя корпоративный технологический гигант утверждает, что Gemini превосходит чат-бот OpenAI GPT-3.5, сравнительных показателей с последней моделью OpenAI, GPT-4 Turbo, не существует. Тем не менее, появление Gemini пролило свет на потенциал ИИ стать новым источником дохода.

Примером может служить стратегия Microsoft по внедрению искусственного интеллекта в Word, Excel и другие программы, результатом которой стал новый продукт — Copilot, основанный на ChatGPT от OpenAI. Аналитики Piper Sandler прогнозируют, что при цене 30 долларов на человека в месяц к 2026 году Copilot сможет получать годовой доход Microsoft, превышающий 10 миллиардов долларов.

Поскольку Уолл-стрит практически не отреагировала на заявление, сделанное в прошлую среду, аналитики JPMorgan проявили оптимизм, видя достижения Google в этом ключевом технологическом сдвиге. Их единственное предостережение — это потенциальная негативная реакция из-за неопределенной траектории монетизации в их поисковом секторе.

Аналитики считают Gemini краеугольным камнем серии анонсов Google в этом году. Тем не менее, они прогнозируют, что пройдет время, прежде чем ИИ существенно повлияет на рост и прибыльность Google. Google только начинает включать Gemini в свои основные продукты, такие как Поиск. Следовательно, он призывает заинтересованные стороны проявить терпение в ожидании немедленного воздействия и изменений в оценках.

Хотя Google видит в 2024 году больше результатов, чем заголовков, эксперты отрасли сходятся во мнении, что впереди долгий путь к изменению поведения рекламодателей, потребителей, разработчиков и предприятий. Если оставить в стороне проблемы, то внедрение Gemini — это захватывающая глава для Google, поскольку она продолжает расширять границы в сфере искусственного интеллекта.

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