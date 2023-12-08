Google'ın Yeni Yapay Zeka Modeli Gemini, %5 Hisse Senedi Artışı ve Rekabet Üstünlüğünü Söylüyor

Yapay zeka inovasyonunda dev bir adım atan Google'ın, uygun bir şekilde Gemini adını taşıyan en yeni yapay zeka modelini ortaya çıkarması, şirketin hisse senedi fiyatında %5'lik önemli bir artışa yol açarak Ağustos ayından bu yana en parlak performansını kaydetti. Duyuru aynı zamanda hisse fiyatlarında iyimser bir yükselişe yol açtı ve Google'ın yapay zeka alanındaki ilerlemesini sorgulayan görüşmeleri susturdu.

Haber kesinlikle Wall Street açısından olumlu bir etki yarattı. Ancak Gemini'nin para kazanma stratejisiyle ilgili sorular ortaya çıkıyor. Kısacası, Google'ın yapay zeka yeteneklerinin teknoloji endüstrisinde hala etkili bir faktör olduğu açıktır.

Bu yenilik, özellikle Google'ın yapay zeka yetenekleri konusunda inceleme altında olduğu göz önüne alındığında, yeni bir soluk olarak geliyor. Alphabet'in yan kuruluşları, özellikle de Google, yıl boyunca bu baskıya katlanmak zorunda kaldı; dolayısıyla Gemini gibi sağlam, rekabetçi bir model, hem tüketici arama faaliyetlerinde hem de bulut kurumsal satış alanında ezber bozan bir rol oynayabilir.

Bank of America'daki analistler, Google'ın kanıtlanmış yapay zeka güçlü yönlerini ve tescilli yapay zeka modelinin sınıfının en iyisi olduğunu gösteren verilerin, 1Y'24'teki gelecekteki hisse performansı için büyük umut vaat ettiğini ifade etti. Bazen eylemler kelimelerden daha yüksek sesle konuşur ve bu durumda İkizler burcu eleştirmenleri susturacak güç olabilir.

Google'ın Gemini'den nasıl gelir elde etmeyi planladığı ve bu stratejinin tüm ürünlerini kapsayıp kapsamayacağı henüz bilinmiyor. Ancak şirket, bu ayın sonlarında Gemini'yi Google Cloud aracılığıyla müşterilere lisanslama planlarını açıkladı ve en son yapay zeka modelinden yararlanmak için bir başlangıç ​​yaklaşımı önerdi.

Kurumsal teknoloji devi, Gemini'nin OpenAI'nin GPT-3.5 sohbet robotundan daha iyi performans gösterdiğini iddia etse de OpenAI'nin en yeni modeli GPT-4 Turbo ile karşılaştırmalı ölçümler mevcut değil. Gemini'nin piyasaya sürülmesi yine de yapay zekanın yeni ortaya çıkan bir gelir kaynağı olma potansiyelini aydınlattı.

Microsoft'un yapay zekayı Word, Excel ve diğer programlara aşılayarak yeni bir ürün (OpenAI'nin ChatGPT'si tarafından desteklenen Copilot) ortaya çıkarma stratejisi buna bir örnek sunuyor. Piper Sandler analistleri, kişi başı aylık 30 ABD doları fiyatla fiyatlandırılırken, Copilot'un 2026 yılına kadar Microsoft için 10 milyar doları aşan yıllık gelir elde edebileceğini öngörüyor.

Wall Street'in geçen Çarşamba günkü duyuruya büyük ölçüde yanıt vermemesi nedeniyle, JPMorgan analistleri Google'ın bu önemli teknoloji değişiminde kaydettiği ilerlemeler konusunda iyimser olduklarını gösterdi. Tek uyarıları, Arama sektörlerindeki belirsiz para kazanma gidişatından kaynaklanan potansiyel tepkidir.

Analistler Gemini'yi Google'ın bu yılki bir dizi yapay zeka duyurusunun temel taşı olarak görüyor. Yine de yapay zekanın Google'ın büyümesini ve kârlılığını önemli ölçüde etkilemesinin zaman alacağını tahmin ediyorlar. Google, Gemini'yi Arama gibi temel ürünlere yeni yeni dahil etmeye başlıyor. Bu nedenle, paydaşları anında etki ve tahminlerde değişiklik bekleme konusunda sabırlı olmaya çağırmaktadır.

Google, 2024'ü manşetlerden ziyade sonuçlara göre tasavvur ederken, sektör uzmanları reklamverenler, tüketiciler, geliştiriciler ve işletmeler arasındaki davranışları değiştirme konusunda önümüzde uzun bir yol olduğu konusunda hemfikir. Zorluklar bir yana, Yapay Zeka alanında sınırları zorlamaya devam eden Gemini tanıtımı Google için heyecan verici bir bölüm.

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