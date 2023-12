Googles neues Modell für künstliche Intelligenz, Gemini, wirbt mit einem Aktiensprung von 5 % und einem Wettbewerbsvorteil

Die Enthüllung seines neuesten Modells für künstliche Intelligenz mit dem treffenden Namen „Gemini“ durch Google machte einen gewaltigen Schritt in der KI-Innovation und führte zu einem deutlichen Anstieg des Aktienkurses um 5 % – was die herausragendste Performance des Unternehmens seit August darstellt. Die Ankündigung hat gleichzeitig einen optimistischen Anstieg des Aktienkurses ausgelöst und die Gespräche zum Schweigen gebracht, in denen Googles Fortschritte in der KI in Frage gestellt wurden.

Für die Wall Street hatten die Nachrichten sicherlich positive Auswirkungen. Es stellen sich jedoch Fragen zur Monetarisierungsstrategie für Gemini. Kurz gesagt ist es offensichtlich, dass die KI-Fähigkeiten von Google immer noch ein einflussreicher Faktor in der Technologiebranche sind.

Diese Innovation ist ein Hauch frischer Luft, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Google hinsichtlich seiner KI-Fähigkeiten auf dem Prüfstand steht. Die Tochtergesellschaften von Alphabet, insbesondere Google, mussten diesem Druck das ganze Jahr über standhalten, daher könnte ein robustes, wettbewerbsfähiges Modell wie Gemini sowohl bei den Verbrauchersuchaktivitäten als auch im Cloud-Unternehmensverkaufsbereich bahnbrechend sein.

Analysten der Bank of America haben zum Ausdruck gebracht, dass Googles nachgewiesene KI-Stärken und Daten, die darauf hindeuten, dass sein proprietäres KI-Modell das beste seiner Klasse ist, vielversprechend für die zukünftige Aktienentwicklung im ersten Halbjahr 2024 sind. Manchmal sagen Taten mehr als Worte, und in diesem Fall könnten Zwillinge die Kraft sein, Kritiker zum Schweigen zu bringen.

Es bleibt abzuwarten, wie Google mit Gemini Einnahmen erzielen will und ob diese Strategie alle seine Produkte umfassen wird. Allerdings gab das Unternehmen später in diesem Monat Pläne bekannt, Gemini an Kunden über Google Cloud zu lizenzieren, was einen ersten Ansatz zur Nutzung seines neuesten KI-Modells vorschlägt.

Obwohl der Corporate-Tech-Riese behauptet, dass Gemini den GPT-3.5-Chatbot von OpenAI übertrifft, sind keine Vergleichsmetriken mit dem neuesten Modell von OpenAI, GPT-4 Turbo, verfügbar. Die Einführung von Gemini hat jedoch das Potenzial von KI aufgezeigt, eine aufstrebende Einnahmequelle zu werden.

Ein Beispiel ist die Strategie von Microsoft, KI in Word, Excel und andere Programme zu integrieren, was zu einem neuen Produkt führt – Copilot, das auf ChatGPT von OpenAI basiert. Bei einem Preis von 30 US-Dollar pro Person und Monat prognostizieren die Analysten von Piper Sandler, dass Copilot bis 2026 einen Jahresumsatz von über 10 Milliarden US-Dollar für Microsoft erzielen könnte.

Da die Wall Street weitgehend auf die Ankündigung vom vergangenen Mittwoch reagierte, zeigten sich die Analysten von JPMorgan optimistisch, als sie die Fortschritte von Google bei diesem entscheidenden Technologiewandel sahen. Ihr einziger Vorbehalt ist die mögliche Gegenreaktion wegen der unsicheren Monetarisierungsentwicklung in ihrem Suchsektor.

Analysten betrachten Gemini als den Schlussstein einer Reihe von KI-Ankündigungen von Google in diesem Jahr. Dennoch gehen sie davon aus, dass es einige Zeit dauern wird, bis KI das Wachstum und die Rentabilität von Google maßgeblich beeinflussen wird. Google fängt gerade erst an, Gemini in Kernprodukte wie die Suche zu integrieren. Daher werden die Beteiligten dringend aufgefordert, geduldig mit unmittelbaren Auswirkungen und Änderungen der Schätzungen zu rechnen.

Während sich Google für das Jahr 2024 eher auf Ergebnisse als auf Schlagzeilen konzentriert, sind sich die Branchenexperten einig, dass noch ein langer Weg vor uns liegt, um das Verhalten von Werbetreibenden, Verbrauchern, Entwicklern und Unternehmen zu ändern. Abgesehen von den Herausforderungen ist die Einführung von Gemini ein spannendes Kapitel für Google, da das Unternehmen weiterhin Grenzen im Bereich der KI verschiebt.

