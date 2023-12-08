谷歌的新人工智能模型 Gemini 吹捧 5% 的股价涨幅和竞争优势

谷歌在人工智能创新方面迈出了一大步，推出了其最新的人工智能模型（恰当地命名为 Gemini），导致该公司股价大幅上涨 5%，这是自 8 月份以来最出色的表现。这一消息同时引发了其股价的乐观上涨，并平息了质疑谷歌在人工智能领域进步的讨论。

就华尔街而言，这一消息无疑产生了积极影响。然而，围绕 Gemini 的货币化策略出现了问题。简而言之，谷歌的人工智能能力显然仍然是科技行业的一个影响因素。

这项创新带来了一股新鲜空气，尤其是考虑到谷歌的人工智能能力一直受到密切关注。 Alphabet 的子公司，尤其是谷歌，全年都必须承受这种压力，因此像 Gemini 这样强大的竞争模型可以在其消费者搜索活动和云企业销售领域成为游戏规则改变者。

美国银行分析师表示，谷歌展示的人工智能优势和数据表明，其专有的人工智能模型是同类最佳，这为其 24 年上半年的未来股价表现带来了巨大希望。有时行动胜于雄辩，在这种情况下，双子座可能是让批评者闭嘴的力量。

谷歌计划如何从 Gemini 获得收入以及这一战略是否涵盖其所有产品还有待观察。然而，该公司确实在本月晚些时候透露了通过谷歌云向客户授权 Gemini 的计划，这表明了利用其最新人工智能模型的初步方法。

尽管这家科技巨头声称 Gemini 的性能优于 OpenAI 的 GPT-3.5 聊天机器人，但没有与 OpenAI 的最新模型 GPT-4 Turbo 进行比较的指标。尽管如此，Gemini 的推出凸显了人工智能成为新兴收入来源的潜力。

微软将 AI 融入 Word、Excel 和其他程序的战略，从而产生了一款新产品——由 OpenAI 的 ChatGPT 提供支持的 Copilot，这就是一个例子。 Piper Sandler 分析师预测，以每人每月 30 美元的价格，到 2026 年，Copilot 可为微软带来超过 100 亿美元的年收入。

由于华尔街对上周三的声明基本上没有反应，摩根大通分析师对谷歌在这一关键技术转变方面取得的进展表示乐观。他们的一个警告是，搜索领域不确定的货币化轨迹可能会引起强烈反对。

分析师将 Gemini 视为谷歌今年一系列人工智能公告的顶峰。尽管如此，他们预测人工智能对谷歌的增长和盈利能力产生重大影响还需要一段时间。谷歌刚刚开始将 Gemini 纳入搜索等核心产品中。因此，它敦促利益相关者耐心等待估计的直接影响和变化。

虽然谷歌对 2024 年的展望更多的是结果而不是头条新闻，但行业专家一致认为，改变广告商、消费者、开发商和企业的行为还有很长的路要走。撇开挑战不谈， Gemini的推出对于谷歌来说是一个激动人心的篇章，因为它不断突破人工智能领域的界限。

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