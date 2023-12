Het nieuwe kunstmatige-intelligentiemodel van Google, Gemini, prijst een aandelensprong van 5% en een concurrentievoordeel

Google's onthulling van zijn nieuwste model voor kunstmatige intelligentie, toepasselijk Gemini genaamd, zette een gigantische stap voorwaarts op het gebied van AI-innovatie en leidde tot een aanzienlijke stijging van 5% in de aandelenkoers van het bedrijf, wat de beste prestatie sinds augustus was. De aankondiging heeft tegelijkertijd geleid tot een optimistische stijging van de aandelenkoers en het stilleggen van de gesprekken waarin de vooruitgang van Google op het gebied van AI in twijfel werd getrokken.

Het nieuws heeft zeker een positieve impact gehad op Wall Street. Er rijzen echter vragen rond de strategie voor het genereren van inkomsten voor Gemini. Kortom, het is duidelijk dat de AI-mogelijkheden van Google nog steeds een invloedrijke factor zijn in de technologie-industrie.

Deze innovatie komt als een verademing, vooral gezien het feit dat Google onder de loep wordt genomen met betrekking tot zijn AI-mogelijkheden. De dochterondernemingen van Alphabet, met name Google, hebben deze druk het hele jaar door moeten dragen. Daarom zou een robuust, competitief model, zoals Gemini, als een game-changer kunnen dienen, zowel op het gebied van consumentenzoekactiviteiten als op het gebied van de verkoop van cloudondernemingen.

Analisten bij Bank of America hebben aangegeven dat de aangetoonde sterke punten van Google op het gebied van AI en de gegevens waaruit blijkt dat zijn eigen AI-model het beste in zijn klasse is, veelbelovend zijn voor de toekomstige aandelenprestaties in de eerste helft van 24. Soms spreken daden luider dan woorden, en in dit geval kan Gemini de kracht zijn om critici het zwijgen op te leggen.

Het valt nog te bezien hoe Google van plan is inkomsten uit Gemini te genereren en of deze strategie al zijn producten zal omvatten. Het bedrijf maakte later deze maand echter wel plannen bekend om Gemini via Google Cloud aan klanten te licentiëren, wat een eerste aanpak suggereert om te profiteren van zijn nieuwste AI-model.

Hoewel de technologiegigant beweert dat Gemini beter presteert dan OpenAI's GPT-3.5-chatbot, zijn er geen vergelijkende cijfers beschikbaar met OpenAI's meest recente model, GPT-4 Turbo. De introductie van Gemini heeft niettemin het potentieel voor AI om een ​​opkomende inkomstenbron te worden duidelijk gemaakt.

De strategie van Microsoft om AI in Word, Excel en andere programma's te integreren, resulterend in een nieuw product - Copilot, mogelijk gemaakt door OpenAI's ChatGPT, biedt een voorbeeld. Met een prijs van $30 per persoon per maand voorspellen analisten van Piper Sandler dat Copilot in 2026 een jaaromzet van meer dan $10 miljard voor Microsoft zou kunnen genereren.

Nu Wall Street grotendeels niet reageerde op de aankondiging van afgelopen woensdag, hebben JPMorgan-analisten optimisme getoond bij het zien van de vooruitgang van Google in deze cruciale technologische verschuiving. Hun enige voorbehoud is de mogelijke reactie op het onzekere traject voor het genereren van inkomsten in hun zoeksector.

Analisten beschouwen Gemini als de sluitsteen van een reeks AI-aankondigingen van Google dit jaar. Toch voorspellen ze dat het nog enige tijd zal duren voordat AI de groei en winstgevendheid van Google significant zal beïnvloeden. Google is nog maar net begonnen Gemini te integreren in kernproducten zoals Zoeken. Daarom dringt het er bij belanghebbenden op aan geduldig te zijn bij het verwachten van onmiddellijke impact en veranderingen in schattingen.

Hoewel Google zich voor 2024 meer rond de resultaten dan de krantenkoppen voorstelt, zijn de experts uit de sector het erover eens dat er nog een lange weg te gaan is in het veranderen van het gedrag van adverteerders, consumenten, ontwikkelaars en ondernemingen. Afgezien van de uitdagingen is de introductie van Gemini een spannend hoofdstuk voor Google, omdat het bedrijf grenzen blijft verleggen op het gebied van AI.

