نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد من Google، Gemini، يبشر بقفزة في الأسهم بنسبة 5% وميزة تنافسية

في خطوة عملاقة في مجال ابتكار الذكاء الاصطناعي، أدى كشف جوجل عن أحدث نموذج لها في مجال الذكاء الاصطناعي، والذي أطلق عليه اسم جيميني، إلى ارتفاع كبير بنسبة 5% في سعر سهم الشركة ــ وهو ما يمثل الأداء الأكثر تميزا منذ أغسطس. وقد أثار هذا الإعلان في الوقت نفسه ارتفاعًا متفائلاً في سعر سهمها وأسكت المحادثات التي تشكك في تقدم Google في مجال الذكاء الاصطناعي.

من المؤكد أن الأخبار أحدثت تأثيرًا إيجابيًا فيما يتعلق بوول ستريت. ومع ذلك، هناك أسئلة تثار حول استراتيجية تسييل الجوزاء. باختصار، من الواضح أن قدرات الذكاء الاصطناعي لدى جوجل لا تزال عاملاً مؤثراً في صناعة التكنولوجيا.

ويأتي هذا الابتكار بمثابة نسمة من الهواء المنعش، خاصة وأن جوجل كانت تحت التدقيق فيما يتعلق بقدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي. كان على الشركات التابعة لشركة Alphabet، ولا سيما Google، أن تتحمل هذا الضغط على مدار العام، وبالتالي فإن نموذجًا قويًا وتنافسيًا، مثل Gemini، يمكن أن يكون بمثابة تغيير لقواعد اللعبة في كل من نشاط بحث المستهلك ومجال مبيعات المؤسسات السحابية.

أعرب المحللون في Bank of America عن أن نقاط قوة الذكاء الاصطناعي التي أظهرتها Google والبيانات التي تشير إلى أن نموذج الذكاء الاصطناعي الخاص بها هو الأفضل في فئته يحمل وعدًا كبيرًا لأداء أسهمها المستقبلي في النصف الأول من عام 2024. في بعض الأحيان تكون الأفعال أعلى صوتًا من الكلمات، وفي هذه الحالة، قد يكون الجوزاء هو القوة لإسكات النقاد.

ويبقى أن نرى كيف تخطط Google لتحقيق إيرادات من Gemini وما إذا كانت هذه الإستراتيجية ستشمل جميع منتجاتها. ومع ذلك، كشفت الشركة عن خطط بشأن ترخيص Gemini للعملاء عبر Google Cloud في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يشير إلى نهج أولي للاستفادة من أحدث نموذج للذكاء الاصطناعي.

على الرغم من أن شركة التكنولوجيا العملاقة تدعي أن Gemini يتفوق على روبوت الدردشة GPT-3.5 الخاص بـ OpenAI، إلا أنه لا توجد مقاييس مقارنة متاحة ضد أحدث طراز من OpenAI، GPT-4 Turbo. ومع ذلك، فقد سلط تقديم برنامج Gemini الضوء على إمكانية أن يصبح الذكاء الاصطناعي مصدرًا ناشئًا للإيرادات.

إن استراتيجية مايكروسوفت لدمج الذكاء الاصطناعي في برامج Word وExcel وغيرها من البرامج، مما أدى إلى ظهور منتج جديد - يقدم برنامج Copilot، المدعوم من ChatGPT من OpenAI، مثالاً على ذلك. بسعر 30 دولارًا للشخص الواحد شهريًا، يتوقع محللو Piper Sandler أنه بحلول عام 2026، يمكن أن تحقق Copilot إيرادات سنوية تتجاوز 10 مليارات دولار لشركة Microsoft.

ومع عدم استجابة وول ستريت إلى حد كبير لإعلان الأربعاء الماضي، أظهر محللو جيه بي مورجان تفاؤلاً برؤية التقدم الذي أحرزته جوجل في هذا التحول التكنولوجي المحوري. تحذيرهم الوحيد هو رد الفعل العكسي المحتمل على مسار تحقيق الدخل غير المؤكد في قطاع البحث الخاص بهم.

ينظر المحللون إلى الجوزاء على أنه تتويج لسلسلة من إعلانات الذكاء الاصطناعي من جوجل هذا العام. ومع ذلك، فإنهم يتوقعون أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن يؤثر الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على نمو جوجل وربحيتها. بدأت Google للتو في دمج Gemini في المنتجات الأساسية مثل البحث. ومن ثم، فإنه يحث أصحاب المصلحة على التحلي بالصبر في توقع التأثير الفوري والتغييرات في التقديرات.

في حين أن جوجل تتصور أن عام 2024 سيتمحور حول النتائج أكثر من العناوين الرئيسية، إلا أن خبراء الصناعة يتفقون على أن هناك طريقًا طويلًا أمام تغيير السلوكيات عبر المعلنين والمستهلكين والمطورين والمؤسسات. وبغض النظر عن التحديات، فإن تقديم Gemini يعد فصلًا مثيرًا بالنسبة لشركة Google حيث تواصل دفع الحدود في عالم الذكاء الاصطناعي.

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