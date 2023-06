Meta revelou um gerador de música inovador, alimentado por IA, chamado MusicGen, que pode transformar uma descrição de texto numa amostra de áudio de 12 segundos. Ao contrário do Google, o Meta decidiu tornar esta poderosa ferramenta de código aberto, alargando a sua acessibilidade tanto para programadores como para artistas.

Uma demonstração de MusicGen pode ser encontrada aqui. Ao fornecer uma descrição textual (por exemplo, 'Uma canção pop dos anos 80 com bateria pesada e sintetizadores de fundo'), os utilizadores podem gerar uma amostra de áudio em apenas alguns segundos. O gerador também é adaptável, permitindo que o áudio de referência de uma música existente oriente a música gerada. Nesses casos, o MusicGen tentará seguir tanto a descrição como a melodia de referência.

De acordo com Meta, a ferramenta de geração de IA foi treinada com base em 20.000 horas de música, incluindo 10.000 faixas de música licenciadas de alta qualidade e 390.000 faixas apenas com instrumentos provenientes de ShutterStock e Pond5, duas conhecidas bibliotecas de stock de média. Embora a empresa não tenha partilhado o código utilizado para o treino, lançou modelos pré-treinados que podem ser executados em hardware adequado, principalmente GPUs com cerca de 16 GB de memória.

A tecnologia de música generativa está indubitavelmente a avançar, como evidenciado por outros projectos como Riffusion, Dance Diffusion e OpenAI's Jukebox. No entanto, continuam por resolver importantes preocupações éticas e legais. Estas ferramentas de IA aprendem normalmente com composições musicais existentes, produzindo efeitos análogos. Este processo tem causado desconforto tanto nos artistas como nos utilizadores de aplicações de IA generativa.

As faixas produzidas em casa que utilizam a IA generativa para imitar música autêntica têm-se tornado cada vez mais virais, levando as editoras musicais a assinalar estas criações como potenciais infracções aos direitos de autor. Apesar do seu sucesso geral, a legalidade da música deepfake e a sua potencial violação dos direitos de autor dos artistas e das editoras continua por esclarecer.

Vários processos judiciais em curso poderão em breve fornecer orientações sobre a utilização de música gerada por IA. Estes processos poderão ter impacto em ferramentas de IA geradoras de música, como MusicGen, e abordar os direitos dos artistas cujo trabalho tenha sido utilizado para treinar sistemas de IA sem o seu consentimento ou conhecimento.

Meta A Apple Inc. afirma que não impôs quaisquer restrições à utilização de MusicGen e que cobriu legalmente toda a música que utilizou para treino. Isto inclui acordos legais com detentores de direitos e uma parceria com Shutterstock. À medida que o potencial da música gerada por IA continua a desenvolver-se, as plataformas no-code como a AppMaster podem explorar oportunidades para integrar estas tecnologias inovadoras, revolucionando ainda mais o domínio do desenvolvimento de software.