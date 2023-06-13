كشفت Meta النقاب عن مولد موسيقى مبتكر يعمل بالذكاء الاصطناعي يسمى MusicGen ، والذي يمكنه تحويل وصف نصي إلى عينة صوتية مدتها 12 ثانية. على عكس Google ، قررت Meta جعل هذه الأداة القوية مفتوحة المصدر ، مما يوسع إمكانية الوصول إليها للمطورين والفنانين على حد سواء.

يمكن العثور على عرض توضيحي لتطبيق MusicGen هنا. من خلال توفير وصف نصي (على سبيل المثال ، "أغنية بوب تقود الثمانينيات مع طبول ثقيلة ومنصات موالفة في الخلفية") ، يمكن للمستخدمين إنشاء مقتطف صوتي في بضع ثوانٍ فقط. المولد قابل للتكيف أيضًا ، مما يسمح بمرجع الصوت من أغنية موجودة لتوجيه الموسيقى التي تم إنشاؤها. في مثل هذه الحالات ، سيحاول MusicGen الالتزام بكل من الوصف واللحن المرجعي.

وفقًا لـ Meta ، تم تدريب أداة إنشاء الذكاء الاصطناعي على 20000 ساعة من الموسيقى ، والتي تضمنت 10000 مقطوعة موسيقية مرخصة عالية الجودة و 390.000 مقطوعة للآلات فقط مصدرها ShutterStock و Pond5 ، وهما مكتبتان مشهورتان لوسائط الإعلام. على الرغم من أن الشركة لم تشارك الكود المستخدم للتدريب ، فقد أصدرت نماذج مدربة مسبقًا يمكن تنفيذها على أجهزة مناسبة ، خاصة وحدات معالجة الرسومات التي تبلغ سعتها حوالي 16 جيجابايت من الذاكرة.

تتقدم تكنولوجيا الموسيقى التوليدية بلا شك ، كما يتضح من مشاريع أخرى مثل Riffusion و Dance Diffusion و Jukebox الخاص بـ OpenAI. ومع ذلك ، تظل المخاوف الأخلاقية والقانونية الهامة دون معالجة. تتعلم أدوات الذكاء الاصطناعي هذه عادةً من التراكيب الموسيقية الموجودة ، مما ينتج عنه تأثيرات مماثلة. تسببت هذه العملية في إزعاج الفنانين ومستخدمي تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدية على حد سواء.

تنتشر المقاطع الموسيقية المنتجة محليًا والتي تستفيد من الذكاء الاصطناعي التوليدي لتقليد الموسيقى الأصيلة بشكل متزايد ، مما دفع شركات الموسيقى إلى الإبلاغ عن هذه الإبداعات على أنها انتهاكات محتملة لحقوق الطبع والنشر. على الرغم من نجاحها العام ، إلا أن شرعية موسيقى deepfake وانتهاكها المحتمل لحقوق التأليف والنشر للفنانين والعلامات التجارية لا تزال غير واضحة.

قد توفر العديد من الدعاوى القضائية الجارية قريبًا إرشادات حول استخدام الموسيقى التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. يمكن أن تؤثر هذه الحالات على أدوات الذكاء الاصطناعي المولدة للموسيقى مثل MusicGen وتتناول حقوق الفنانين الذين تم استخدام عملهم لتدريب أنظمة الذكاء الاصطناعي دون موافقتهم أو معرفتهم.

تؤكد Meta أنها لم تفرض أي قيود على استخدام MusicGen وغطت بشكل قانوني جميع الموسيقى التي وظفتها للتدريب. وهذا يشمل الاتفاقيات القانونية مع أصحاب الحقوق والشراكة مع Shutterstock. مع استمرار تطور إمكانات الموسيقى المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي ، قد تستكشف المنصات no-code مثل AppMaster فرصًا لدمج هذه التقنيات المبتكرة ، مما يؤدي إلى إحداث ثورة في مجال تطوير البرمجيات.