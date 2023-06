Meta zaprezentowała innowacyjny, oparty na sztucznej inteligencji generator muzyki o nazwie MusicGen, który może przekształcić opis tekstowy w 12-sekundową próbkę audio. W przeciwieństwie do Google, Meta zdecydował się uczynić to potężne narzędzie open-source, poszerzając jego dostępność zarówno dla programistów, jak i artystów.

Demo MusicGen można znaleźć tutaj. Podając opis tekstowy (np. "Piosenka pop z lat 80. z ciężką perkusją i syntezatorami w tle"), użytkownicy mogą wygenerować fragment audio w zaledwie kilka sekund. Generator jest również adaptowalny, pozwalając na referencyjny dźwięk z istniejącego utworu, aby kierować wygenerowaną muzyką. W takich przypadkach MusicGen będzie próbował stosować się zarówno do opisu, jak i melodii referencyjnej.

Według Meta, narzędzie generujące sztuczną inteligencję zostało przeszkolone na oszałamiającej liczbie 20 000 godzin muzyki, w tym 10 000 wysokiej jakości licencjonowanych utworów muzycznych i 390 000 utworów wyłącznie instrumentalnych pochodzących z ShutterStock i Pond5, dwóch znanych bibliotek mediów stockowych. Chociaż firma nie udostępniła kodu używanego do szkolenia, udostępniła wstępnie wytrenowane modele, które mogą być wykonywane na odpowiednim sprzęcie, głównie na procesorach graficznych z około 16 GB pamięci.

Technologia generowania muzyki niewątpliwie rozwija się, o czym świadczą inne projekty, takie jak Riffusion, Dance Diffusion i OpenAI's Jukebox. Jednak istotne kwestie etyczne i prawne pozostają nierozwiązane. Takie narzędzia sztucznej inteligencji zazwyczaj uczą się na podstawie istniejących kompozycji muzycznych, tworząc analogiczne efekty. Proces ten spowodował dyskomfort zarówno wśród artystów, jak i użytkowników generatywnych aplikacji AI.

Utwory produkowane w domu, które wykorzystują generatywną sztuczną inteligencję do naśladowania autentycznej muzyki, coraz częściej stają się wirusowe, co skłania wytwórnie muzyczne do oznaczania tych kreacji jako potencjalnych naruszeń praw autorskich. Pomimo ich ogólnego sukcesu, legalność muzyki deepfake i jej potencjalne naruszenie praw autorskich artystów i wytwórni muzycznych pozostaje niejasna.

Kilka toczących się procesów sądowych może wkrótce dostarczyć wskazówek dotyczących korzystania z muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję. Sprawy te mogą mieć wpływ na narzędzia AI generujące muzykę, takie jak MusicGen i dotyczyć praw artystów, których prace zostały wykorzystane do szkolenia systemów AI bez ich zgody lub wiedzy.

Meta Firma AI zapewnia, że nie nałożyła żadnych ograniczeń na korzystanie z MusicGen i prawnie objęła całą muzykę, którą wykorzystała do szkolenia. Obejmuje to umowy prawne z właścicielami praw i partnerstwo z Shutterstock. Ponieważ potencjał muzyki generowanej przez sztuczną inteligencję nadal się rozwija, platformy no-code, takie jak AppMaster, mogą badać możliwości integracji takich innowacyjnych technologii, jeszcze bardziej rewolucjonizując sferę tworzenia oprogramowania.