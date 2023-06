Meta heeft een innovatieve, AI-gestuurde muziekgenerator onthuld, MusicGen genaamd, die een tekstbeschrijving kan omzetten in een audiosample van 12 seconden. In tegenstelling tot Google, heeft Meta besloten om deze krachtige tool open-source te maken, waardoor het toegankelijker wordt voor zowel ontwikkelaars als artiesten.

Een demo van MusicGen kan hier gevonden worden. Door een tekstuele beschrijving op te geven (bijvoorbeeld 'Een stuwend popliedje uit de jaren 80 met zware drums en synthesizerpads op de achtergrond'), kunnen gebruikers in slechts enkele seconden een audiofragment genereren. De generator kan ook worden aangepast, zodat referentie-audio van een bestaand nummer als leidraad kan dienen voor de gegenereerde muziek. In dergelijke gevallen zal MusicGen proberen om zowel de beschrijving als de referentiemelodie te volgen.

Volgens Meta werd de AI-generator getraind op maar liefst 20.000 uur muziek, waaronder 10.000 gelicenseerde muziektracks van hoge kwaliteit en 390.000 tracks met alleen instrumenten uit ShutterStock en Pond5, twee bekende stockmediabibliotheken. Hoewel het bedrijf de code die voor de training werd gebruikt niet heeft gedeeld, heeft het wel voorgetrainde modellen vrijgegeven die kunnen worden uitgevoerd op geschikte hardware, voornamelijk GPU's met ongeveer 16GB geheugen.

Generatieve muziektechnologie boekt ongetwijfeld vooruitgang, zoals blijkt uit andere projecten zoals Riffusion, Dance Diffusion en OpenAI's Jukebox. Er blijven echter belangrijke ethische en juridische problemen bestaan. Zulke AI-tools leren meestal van bestaande muziekcomposities en produceren analoge effecten. Dit proces heeft geleid tot ongemak bij zowel artiesten als gebruikers van generatieve AI-toepassingen.

Zelfgeproduceerde tracks die gebruik maken van generatieve AI om authentieke muziek na te bootsen, gaan steeds vaker viraal, wat muzieklabels ertoe aanzet om deze creaties te markeren als mogelijke inbreuken op het auteursrecht. Ondanks het succes blijft de legaliteit van deepfake muziek en de mogelijke schending van auteursrechten van artiesten en labels onduidelijk.

Verschillende lopende rechtszaken kunnen binnenkort richting geven aan het gebruik van AI-gegenereerde muziek. Deze rechtszaken kunnen gevolgen hebben voor AI-tools die muziek genereren, zoals MusicGen, en gaan over de rechten van artiesten van wie het werk is gebruikt om AI-systemen te trainen zonder hun toestemming of medeweten.

Meta beweert dat het geen beperkingen heeft opgelegd aan het gebruik van MusicGen en dat het alle muziek die het heeft gebruikt voor training legaal heeft gedekt. Dit omvat wettelijke overeenkomsten met rechthebbenden en een partnerschap met Shutterstock. Naarmate het potentieel van AI-gegenereerde muziek zich verder ontvouwt, kunnen no-code platforms zoals AppMaster mogelijkheden verkennen om dergelijke innovatieve technologieën te integreren, waardoor het domein van softwareontwikkeling verder wordt gerevolutioneerd.