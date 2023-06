Meta ha presentato un innovativo generatore musicale alimentato dall'intelligenza artificiale, chiamato MusicGen, in grado di trasformare una descrizione testuale in un campione audio di 12 secondi. A differenza di Google, Meta ha deciso di rendere questo potente strumento open-source, ampliandone l'accessibilità per sviluppatori e artisti.

Una demo di MusicGen è disponibile qui. Fornendo una descrizione testuale (ad esempio, "Una canzone pop anni '80 con batteria pesante e synth pad in sottofondo"), gli utenti possono generare uno snippet audio in pochi secondi. Il generatore è anche adattabile, consentendo di utilizzare l'audio di riferimento di una canzone esistente per guidare la musica generata. In questi casi, MusicGen cercherà di aderire sia alla descrizione che alla melodia di riferimento.

Secondo Meta, lo strumento di generazione AI è stato addestrato su ben 20.000 ore di musica, tra cui 10.000 brani musicali di alta qualità concessi in licenza e 390.000 brani di soli strumenti provenienti da ShutterStock e Pond5, due note librerie di file multimediali. Sebbene l'azienda non abbia condiviso il codice utilizzato per l'addestramento, ha rilasciato modelli pre-addestrati che possono essere eseguiti su hardware adeguato, principalmente GPU con circa 16 GB di memoria.

La tecnologia musicale generativa sta indubbiamente progredendo, come dimostrano altri progetti come Riffusion, Dance Diffusion e OpenAI's Jukebox. Tuttavia, rimangono ancora aperte importanti questioni etiche e legali. Questi strumenti di intelligenza artificiale di solito imparano da composizioni musicali esistenti, producendo effetti analoghi. Questo processo ha causato disagio sia tra gli artisti sia tra gli utenti delle applicazioni di IA generativa.

I brani prodotti in casa che sfruttano l'IA generativa per imitare la musica autentica sono diventati sempre più virali, spingendo le etichette musicali a segnalare queste creazioni come potenziali violazioni del copyright. Nonostante il successo generale, la legalità della deepfake music e la sua potenziale violazione dei diritti d'autore degli artisti e delle etichette rimane poco chiara.

Diverse cause in corso potrebbero presto fornire indicazioni sull'uso della musica generata dall'intelligenza artificiale. Queste cause potrebbero avere un impatto sugli strumenti di IA che generano musica, come MusicGen, e riguardare i diritti degli artisti il cui lavoro è stato utilizzato per addestrare i sistemi di IA senza il loro consenso o la loro conoscenza.

Meta afferma di non aver imposto alcuna restrizione all'uso di MusicGen e di aver coperto legalmente tutta la musica utilizzata per l'addestramento. Questo include accordi legali con i detentori dei diritti e una partnership con Shutterstock. Man mano che il potenziale della musica generata dall'intelligenza artificiale continua a svilupparsi, le piattaforme di no-code come AppMaster possono esplorare le opportunità di integrare queste tecnologie innovative, rivoluzionando ulteriormente il regno dello sviluppo del software.