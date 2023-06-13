Meta, bir metin açıklamasını 12 saniyelik bir ses örneğine dönüştürebilen MusicGen adlı yenilikçi, yapay zeka destekli bir müzik üreticisini tanıttı. Google farklı olarak Meta, bu güçlü aracı açık kaynak yapmaya karar verdi ve hem geliştiriciler hem de sanatçılar için erişilebilirliğini genişletti.

MusicGen bir demosu burada bulunabilir. Kullanıcılar, metinsel bir açıklama sağlayarak (ör. "Arka planda ağır davullar ve sentezleyici pedlerle 80'lerin hareketli bir pop şarkısı"), kullanıcılar yalnızca birkaç saniye içinde bir ses parçacığı oluşturabilir. Jeneratör ayrıca uyarlanabilir ve oluşturulan müziğe rehberlik etmesi için mevcut bir şarkıdan referans sese izin verir. Bu gibi durumlarda MusicGen, hem açıklamaya hem de referans melodiye bağlı kalmaya çalışacaktır.

Meta göre, AI oluşturma aracı, iki tanınmış stok medya kitaplığı olan ShutterStock ve Pond5 alınan 10.000 yüksek kaliteli lisanslı müzik parçasını ve 390.000 yalnızca enstrüman parçasını içeren 20.000 saatlik şaşırtıcı bir müzik üzerinde eğitildi. Şirket, eğitim için kullanılan kodu paylaşmasa da başta yaklaşık 16 GB belleğe sahip GPU'lar olmak üzere uygun donanımlarda çalıştırılabilen önceden eğitilmiş modeller yayınladı.

Riffusion, Dance Diffusion ve OpenAI 's Jukebox gibi diğer projelerin kanıtladığı gibi, üretken müzik teknolojisi şüphesiz ilerliyor. Ancak, önemli etik ve yasal kaygılar henüz ele alınmamıştır. Bu tür AI araçları tipik olarak mevcut müzik bestelerinden öğrenerek benzer efektler üretir. Bu süreç, hem sanatçılar hem de üretken AI uygulamalarının kullanıcıları arasında rahatsızlığa neden oldu.

Otantik müziği taklit etmek için üretken yapay zekadan yararlanan evde üretilen parçalar giderek daha fazla viral hale geliyor ve müzik etiketlerinin bu kreasyonları potansiyel telif hakkı ihlali olarak işaretlemesine neden oluyor. Genel başarılarına rağmen, deepfake müziğin yasallığı ve sanatçıların ve plak şirketlerinin telif haklarını ihlal etme olasılığı belirsizliğini koruyor.

Devam eden birkaç dava, yakında AI tarafından üretilen müziğin kullanımına ilişkin rehberlik sağlayabilir. Bu vakalar, MusicGen gibi müzik üreten yapay zeka araçlarını etkileyebilir ve çalışmaları, izinleri veya bilgileri olmadan yapay zeka sistemlerini eğitmek için kullanılmış olan sanatçıların haklarını ele alabilir.

Meta, MusicGen kullanımına herhangi bir kısıtlama getirmediğini ve eğitim için kullandığı tüm müzikleri yasal olarak kapsadığını iddia etmektedir. Buna hak sahipleri ile yapılan yasal sözleşmeler ve Shutterstock ile bir ortaklık dahildir. Yapay zeka tarafından üretilen müziğin potansiyeli ortaya çıkmaya devam ettikçe, AppMaster gibi no-code platformlar, bu tür yenilikçi teknolojileri entegre etme fırsatlarını keşfederek yazılım geliştirme alanında daha da devrim yaratabilir.