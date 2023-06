Meta a dévoilé un générateur de musique innovant, doté d'une intelligence artificielle, appelé MusicGen, qui peut transformer une description textuelle en un échantillon audio de 12 secondes. Contrairement à Google, Meta a décidé de rendre ce puissant outil open-source, élargissant ainsi son accessibilité aux développeurs et aux artistes.

Une démonstration de MusicGen est disponible ici. En fournissant une description textuelle (par exemple, "Une chanson pop des années 80 avec une grosse batterie et des nappes de synthé en arrière-plan"), les utilisateurs peuvent générer un extrait audio en quelques secondes seulement. Le générateur est également adaptable, ce qui permet d'utiliser le son de référence d'une chanson existante pour guider la musique générée. Dans ce cas, MusicGen s'efforcera de respecter à la fois la description et la mélodie de référence.

Selon Meta, l'outil de génération d'IA a été entraîné sur un nombre impressionnant de 20 000 heures de musique, dont 10 000 pistes musicales sous licence de haute qualité et 390 000 pistes instrumentales provenant de ShutterStock et Pond5, deux médiathèques bien connues. Bien que l'entreprise n'ait pas partagé le code utilisé pour l'entraînement, elle a publié des modèles pré-entraînés qui peuvent être exécutés sur du matériel approprié, principalement des GPU dotés d'environ 16 Go de mémoire.

La technologie de la musique générative progresse indubitablement, comme en témoignent d'autres projets tels que Riffusion, Dance Diffusion et OpenAI's Jukebox. Toutefois, d'importantes questions éthiques et juridiques restent en suspens. Ces outils d'IA apprennent généralement à partir de compositions musicales existantes, produisant des effets analogues. Ce processus a mis mal à l'aise les artistes et les utilisateurs d'applications d'IA générative.

Les morceaux produits à la maison qui exploitent l'IA générative pour imiter la musique authentique sont de plus en plus répandus, ce qui a incité les labels musicaux à signaler ces créations comme des violations potentielles des droits d'auteur. Malgré leur succès général, la légalité de la deepfake music et sa violation potentielle des droits d'auteur des artistes et des labels restent floues.

Plusieurs procès en cours pourraient bientôt fournir des indications sur l'utilisation de la musique générée par l'IA. Ces affaires pourraient avoir une incidence sur les outils d'IA générateurs de musique tels que MusicGen et porter sur les droits des artistes dont les œuvres ont été utilisées pour former des systèmes d'IA sans leur consentement ou sans qu'ils le sachent.

Meta La Commission européenne affirme qu'elle n'a imposé aucune restriction à l'utilisation de MusicGen et qu'elle a couvert légalement toute la musique qu'elle a utilisée pour l'entraînement. Cela inclut des accords juridiques avec les détenteurs de droits et un partenariat avec Shutterstock. Alors que le potentiel de la musique générée par l'IA continue de se développer, les plateformes no-code telles qu'AppMaster pourraient explorer les possibilités d'intégrer de telles technologies innovantes, révolutionnant ainsi encore davantage le domaine du développement de logiciels.