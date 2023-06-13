Meta представила инновационный музыкальный генератор на основе искусственного интеллекта под названием MusicGen, который может преобразовать текстовое описание в 12-секундный аудиосэмпл. В отличие от Google, Meta решил сделать этот мощный инструмент с открытым исходным кодом, расширив его доступность как для разработчиков, так и для художников.

Демо-версию MusicGen можно найти здесь. Предоставив текстовое описание (например, "драйвовая поп-песня 80-х с тяжелыми барабанами и синтезаторными пэдами на заднем плане"), пользователи могут сгенерировать аудиофрагмент всего за несколько секунд. Генератор также адаптируется, позволяя использовать аудиозапись из существующей песни для создания музыки. В таких случаях MusicGen будет стараться придерживаться как описания, так и эталонной мелодии.

По данным Meta, ИИ-генератор был обучен на ошеломляющих 20 000 часов музыки, включая 10 000 высококачественных лицензионных музыкальных треков и 390 000 треков только для инструментов, взятых из ShutterStock и Pond5, двух известных библиотек стоковых медиафайлов. Хотя компания не поделилась кодом, используемым для обучения, она выпустила предварительно обученные модели, которые могут быть выполнены на подходящем оборудовании, в основном на графических процессорах с объемом памяти около 16 ГБ.

Технология генеративной музыки, несомненно, развивается, о чем свидетельствуют другие проекты, такие как Riffusion, Dance Diffusion и OpenAI's Jukebox. Однако значительные этические и юридические проблемы остаются нерешенными. Такие инструменты ИИ обычно учатся на основе существующих музыкальных композиций, создавая аналогичные эффекты. Этот процесс вызывает дискомфорт как у исполнителей, так и у пользователей приложений генеративного ИИ.

Созданные в домашних условиях треки, в которых генеративный ИИ имитирует подлинную музыку, все чаще становятся вирусными, что побуждает музыкальные лейблы отмечать эти творения как потенциальные нарушения авторских прав. Несмотря на их общий успех, законность музыки deepfake и ее потенциальное нарушение авторских прав артистов и лейблов остается неясной.

Несколько текущих судебных процессов могут вскоре дать рекомендации по использованию музыки, сгенерированной искусственным интеллектом. Эти дела могут повлиять на инструменты ИИ, генерирующие музыку, такие как MusicGen, и затронуть права артистов, чьи работы были использованы для обучения систем ИИ без их согласия или ведома.

Meta утверждает, что не накладывала никаких ограничений на использование MusicGen и юридически защитила всю музыку, использованную для обучения. Это включает в себя юридические соглашения с правообладателями и партнерство с Shutterstock. Поскольку потенциал музыки, создаваемой искусственным интеллектом, продолжает раскрываться, платформы no-code, такие как AppMaster, могут изучить возможности интеграции таких инновационных технологий, что приведет к дальнейшей революции в сфере разработки программного обеспечения.